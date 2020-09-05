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05.09.2020 - 01:50 |

Fatih İsminin Anlamı Nedir? Fatih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Fatih, yeni doğan bebeklere sıklıkla verilen isimlerden biridir. Anne ve babalar çocukları için Fatih ismini uygun görür. Fatih isminin anlamını öğrenen kişiler, bu ismi rahatlıkla kullanabilmektedir. Sizler için Fatih isminin anlamını derledik. Fatih ne demek, Fatih ne anlama gelir, konularını sizler için derledik

Fatih İsminin Anlamı Nedir? Fatih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Fatih ismi Arapçadır. Fetih kelimesinden türeyerek dilimize Arapçadan geçmiştir. Fatih, zafer kazanan ve fetheden manasında kullanılır.

Fatih Ne Demek?

Geçmişte de günümüzde de sıkça kullanılan Fatih isminin birçok anlamı vardır. Fetheden, zafer kazanan ve kapıları açan anlamlarında sıkça kullanılır. Aynı zamanda ilçe ve mahalle isimlerinde de sıkça Fatih kelimesine rastlanır.

Fatih, önemli fetihlerde bulunan ve düşman askerlerde bulunan toprakları ele geçiren komutanlar için kullanılan bir sıfattır. Erkek çocuklara Fatih isminin verilmesi bu komutanlara benzemesi, güçlü ve akıllı olması içindir.

Fatih kelimesinin pek çok anlamı mevcuttur. Bu anlamlardan birinde Fatih ismi, büyük bir işi bitiren kimse anlamına gelir. Fatih isminin bir diğer anlamı ise her şeyi zapt eden ve sahip çıkan demektir.
Fatih ismi, Türkiye'de çok kullanılan isimlerden biridir. Sayıca çokluğu sebebiyle 11. sırada yer alır. Herkes tarafından sevilen ve çocuklara konulan bir isimdir. Tarihte yaşamış olan büyük komutanların isimlerinde de Fatih kelimesi yer alır.

Fatih İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Anne ve babaların çocuklarına isim verirken dikkat ettiği bir konu Kur'an'da geçip geçmemesidir. Fatih ismi, Kur'an'da Araf suresi 89. ayette geçmektedir. Fatih ismi, İslam'da isim olarak konulmaması gereken kelimelerin arasında yer almaz.

Fatih kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sıfatlarından biri olarak yer alır. Allah'ın her şeye sahip olduğu ve kuşattığı anlamına gelir. Allah'ın her şeyi fethedecek güçte olduğunu anlatmak için birçok sıfatla beraber Fatih sıfatı da kullanılır.

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