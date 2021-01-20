Felç belirtileri nelerdir? Felç çeşitleri, önleme ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Felç, yaralanmalar ve zehirlenmeler sonucunda vücudun belirli bir bölümünde ya da çoğunda hareket edememe, his kaybı gibi yeteneklerin oluşması durumuna denmektedir. Beynin herhangi bir tarafında gerçekleşebilir. Yaşanmakta olan felçlerin hemen hemen %8'i pıhtılar sebebi ile %2'lik kısmı ise kanamalar sebebi ile oluşmaktadır.

Felç belirtileri nelerdir?

İnme belirtileri beyin tarafından kontrolü sağlanan vücut bölgelerinde görülmektedir. Bu belirtilerin en çok görülenleri ise şunlardır:

- Bacak, yüz, kol ve özellikle bedenin her tarafında meydana gelen zayıflık ya da hissizlik,

- Anlamada ve konuşmada güçlük çekme,

- Sersemlik hissi,

- Dil tutulması,

- Tek göz veya her iki gözde birden gerçekleşen görme zorluğu, göze perde inmesi durumu, çift görme ya da bulanık görme durumu,

- Yürümekte zorlanma,

- Koordinasyon veya denge kaybı,

- Baş dönmesi,

- Sebebi bilinmeyen ve aniden gelişen şiddetli baş ağrısı.

Bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden hemen en yakın hastaneye gidilmesi tavsiye edilmektedir. Hastanın hastaneye en erken şekilde ulaşması oluşabilecek hasarların en aza indirilmesi, ölüm riskinin azalmasını ya da tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Geç kalınmış inme durumlarında durum ölüm ile sonuçlanabilmektedir.

Felç çeşitleri, önleme ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Felç iyiye ayrılır. Bunlar:

İskemik felç: Damarların kan pıhtıları ya da zamanla içerisinde biriken yağ birikintileri ve plaklar ile tıkandığı zaman oluşmaktadır. İnmelerin %85'i iskemik inme türüdür.

Kanayacı inme: Beyinde bulunan damarlardan herhangi birinden beyne sızan kan sebebi ile gerçekleşir. Görülme riski iskemik inme türüne göre daha azdır. Fakat, inme sonu gerçekleşen ölümlerin %30'u kanayıcı inme türünden dolayı oluşmaktadır.

Tedavisi: Belirti yaşandığı taktirde en kısa zaman diliminde tedavisi yapılmalıdır. Beyin damarının tıkanması halinde, beyin dokularında hasar oluşabilmektedir. Bu hasar tedavi edilmediği zaman sürekli genişlemektedir.

Tıkanmış olan damar büyük olduğunda ve süresi uzadığı zaman beyinde geçekleşen hasar atmaktadır. Hasarlı damarın en kısa sürede açılması ile tüm bu hasar oluşumlarının engellenmesi ve bu sayede beyin dokusunda meydana gelen hasarın genişlemesinin önüne geçilebilmektedir. Bu sebeple, felç söz konusu olduğu zaman erken tedavi hızlı düzelme anlamına gelmektedir.





