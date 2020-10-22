Ferritin Kaç Olmalıdır, Kaç Olursa Tehlikelidir?

Ferritin kanda oldukça önemli miktarda bulunmaktadır. Vücutta olması gereken demirin miktar açısından belirlenmesi için ferritin testi gerçekleştirilir. Bu doğrultuda ferritin miktarının belirlenmesi ile beraber vücutta demir miktarı da otomatik olarak anlaşılır. Bu şekilde birçok farklı miktarı belirlemek adına, ferritin vücutta belli bir değer aralığında bulunmalıdır.



İnsan vücudunun demir deposu olarak ferritin ön plana çıkar. Bu doğrultuda özel olarak yapılan test ile beraber ferritin değeri anlaşılır ve böylece demir eksikliği ya da fazlalığı ortaya çıkarır. Bu da birtakım hastalıkların habercisi olabilmektedir. O yüzden ferritin değerinin iyi belirlenmesi ve anlaşılması gerekmektedir.



Yaşa ve cinsiyete bağlı olarak insan vücudundaki ferritin değeri değişkenlik gösterebilmektedir. Yetişkin kadınlarda bu değer 10 ila 150 ng/dl arasında olmalıdır. Erkeklerde ise 12 ila 300 ng/dl aralığında bulunur. Yeni doğan bebeklerde ise bu değer 25 ile 2 ng/dl 200 içerisinde yer almaktadır.



Tabii tüm bu değerler doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk ve ergenlik ile beraber yetişkinlik dönemlerinde farklılık gösterebilmektedir. Meydana gelebilecek olası tehlikeli hastalıklara karşı ferritin testi gerçekleşir. Yapılan bu test ile beraber kişide demir eksikliği ya da fazlalığı ortaya çıkarılır Yukarıda kadın ve erkek ile beraber bebekler için verilen değerin altında ya da üst sınırında miktar çıkarsa, bazı tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalındığına dair bir işaret vermektedir. Böyle durumlarda gerekli tedavi uzman doktor bünyesinde ele alınır.