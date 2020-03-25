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25.03.2020 - 02:24 |

Ferritin Nedir? Ferritin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ferritin, vücut içerisinde üretilen protein olup demir depolamak ile görevlidir. Kanda mühim miktarda yer alan ferritin, demirin belirlenmesi için yapılan ferritin testi ile tanımlanır. Ferritin nedir, testi neden yapılır, normal değeri, düşüklüğü, yüksekliği gibi durumlar hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır.

Ferritin Nedir? Ferritin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ferritin, insan vücudunun demir deposu şeklinde tanımlanabilir. Ferritin oranı, özel kan testi ile tespit edilmektedir. Kandaki ferritin miktarı, demir eksikliğinin ortaya çıkarılması sebebiyle mühimdir. Ferritin eksikliği, vücutta demir düşüklüğüne yol açabilir. Bu da bazı hastalıkların habercisi olabilir. Ferritinin olması gerektiğinden düşük çıkmasının kimi sebepleri bulunur. Bu sebeplerle beraber ferritin eksikliğinin bazı bulguları vardır.

Ferritin Nedir?

Ferritin; kısaca vücuttaki demir deposu şeklinde tanımlanabilir. Protein türü olan ferritin, vücut içerisinde üretilir. Normal vaziyetlerde vücuda alınmış olan demirin, yüzde yetmişi hemoglobine giderken, bunun geri kalan bölümü ferritinde depolanmaktadır.

Ferritin, önemli oranda karaciğer içerisinde bulunmakla beraber kemik iliği, iskelet kasları ve dalakta da bulunmaktadır. Kan içerisindeki ferritin miktarıyla, hemoglobin miktarı bazı zamanlarda birbirine karıştırılmaktadır. Ancak ikisi için yapılan test sayımları farklıdır.

Ferritin Kaç Olmalı?

Kan ferritini adına normal kabul edilmiş olan değerlerin, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür. Ferritin; yetişkin kadınlarda 10 ila 150 ng/ml, erkeklerde 12 ile 300 ng/ml, yeni doğan bebeklerde 25 ile 200 ng/ml, bir aylık bebeklerde 200 ile 600 ng/ml, 2 ile 5 aylık bebeklerde 50 ile 200 ng/ml, 6 aylık bebekler ile 15 yaş arası çocuklarda 7 ile 142 ng/ml olmalıdır.

Ferritin Düşüklüğü

Vücudun demir deposu şeklinde tanımlanan ferritinin düşük olması, demir eksikliği ile doğru orantılıdır. Bundan ötürü, ferritinin düşük olması, vücut içerisindeki demirin yeterli miktarda olmadığının kanıtıdır. Vücutta mevcut olan demir, vücudun ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı zaman demir deposu tükenir ve ferritin seviyesi azalır.

Yetersiz demir alımı ile emilimi, hamilelik esnasında ya da kronik kan kaybının sebep olduğu rahatsızlıklarda ferritin eksikliğini oluşturabilir. Herhangi demir eksikliği bulguları gelişmeden, demir mühim tüketilmiş olabilir. Bu hususta kimi hastalıkların ortaya çıkması söz konusu şeklinde açıklanabilir.

Ferritin Yüksekliği

Ferritinin miktarının gerektiğinden yüksek olması, bireyin libidosunu ciddi manada düşürür. Bu durumda cinsel isteksizlik ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra kalp ve damar problemleri söz konusudur. Açıklanamayan halsizlik, kilo kaybı ve yorgunluk ferritin yüksekliğinin neden olacağı başka problemlerdir. Bu problem sosyal ve iş yaşamını da olumsuz olarak etkileyebilir.

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