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13.11.2020 - 15:02 |

Fındığın Faydaları Nelerdir? Fındık Yağı Ve Fındık Kabuğu Neye İyi Gelir?

Fındık faydaları saymakla bitmeyen bir besin kaynağıdır. Uzmanlar sağlık için muhakkak her gün bir avuç fındık yemeyi önermektedirler. Bu bakımdan fındığın nelere faydalı olduğunu bilmek gerekmektedir. Fındık faydalarının yanında oldukça lezzetli bir yiyecek olarak herkes tarafından sevilmektedir. Fındığın faydaları nelerdir? Fındığın tarihçesini ve fındık yağının özelliklerini detaylı bir şekilde sizin için derledik.

Fındığın Faydaları Nelerdir? Fındık Yağı Ve Fındık Kabuğu Neye İyi Gelir?
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Eski çağlarda adı bir dönem pontik olarak adlandırılan Karadeniz bölgesinde üretimiyle ünlenen fındık dış ticarette en çok ihraç edilen ürün olmaktadır. Karadeniz iklimiyle bölgeye sağladığı uyum sayesinde kalitesiyle dünyaca ünlü hale gelmiştir.

 Fındık üretiminin yaygınlaştığı ülkemizde birçok alanda fındık mamulleri ve yarı mamulleri üretilmektedir. Fındık kabuğu da değerlendirilerek üretime dönüşüm alanlarında büyük katkı sağlamaktadır. Fındık üretiminde Karadeniz bölgesinde en çok bilinen iller ise Giresun, Ordu, Trabzon, Artvin yer almaktadır. Karadeniz ikliminin görüldüğü diğer kıyı bölgelerde de fındık üretimi tercih edilmektedir. 

 Fındığın Faydaları Nelerdir? 

 Fındık sağlığa birçok faydaları ile bilinmektedir. Bunlar ;

 Kalp damar sağlığını koruyarak önleyici etki yapar.

 Beyin sinirlerini korur ve sinir sistemindeki yaşlılığa bağlı değişimleri azaltır.

 Alzheimer yakalanma riskini düşürür beyin fonksiyonlarını düzenler. 

 Depresyon ve psikolojik rahatsızlıklara engel olmaktadır.

 B16 vitamini bulunduğu için hastalıkları önleyerek bağışıklığı güçlendirmektedir.

 İçeriğinde bulunan sağlıklı yağ sayesinde kötü kolesterolü engeller ve var olan kolesterolü düşürücü etki yapar.

 Vücuttaki diğer yağların yakımını kolaylaştıracak hızlandırmaktadır. 

 Diyabet ve şeker hastalığına karşı faydalıdır. 

 Yüksek miktarda antioksidan içerdiği için vücuttaki toksik madde atımına yardımcı olur.

 Antioksidan varlığı aynı zamanda yaşlılığa engel olmaktadır.

 Vücuda enerji ve dinçlik vermektedir. 

 Lif kaynağı olarak bağırsaklarda rahatlamaya ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

 Magnezyum bakımından zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesine ve sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.

 Magnezyum içermesinin diğer bir faydası da kramp ve kas ağrılarını yok etmesidir.

 Kanser ve tümör oluşumunu önleyerek E vitamini dengesini koruyarak koruyucu etki sağlamaktadır. 

 Fındığın yararlarının yanında fındıktan elde edilen yağ da birçok hastalığa karşı kullanılmaktadır.

 Fındık Yağının Faydaları Nelerdir? 

 Fındık içerisinde oldukça kaliteli ve insan sağlığına yararlı yağ asitleri bulunmaktadır. Bunlar birçok kozmetik endüstrisinde kullanıldığı gibi ilaç sanayi de de kullanımı oldukça yaygındır. Fındık ülkemizde temin edilmesi çok kolay bir besindir. Bu yönüyle her evde fındık bulabilmek mümkündür. 

 Böylece fındık birçok alanda rahatlıkla kullanılmış bir üründür. Yağının temini de tüketicilerin bulabilmesi açısından kolaydır. 

 Fındık Yağının Cilde Faydaları Nedir? Nasıl Kullanılır? 

 Fındık içeriğinde yüksek miktarda E vitamin depolamaktadır. Fındık yağı ile elde edilen E vitamini cilt bakımı ürünlerinde tercih edilmektedir. Cilt yaşlanmalarını önleyici olarak kullanılmaktadır. Cilt direncini arttıran bu yağ cilde masaj yapımında da oldukça etkilidir. Güneşten kaynaklanan cilt lekelenmelerine karşı kullanılmaktadır. Cildi canlandırır ve akne oluşumunu engellemektedir. 

 Fındık Yağı Saç Bakımında Nasıl Kullanılmaktadır? 

 Fındık yağının diğer faydası ise saç bakımı ürünlerinde tercih edilmesidir. Saç diplerine ve köklerine oldukça faydalı olan bu yağ genellikle saç diplerine masaj yapılarak kullanılır ve bir müddet bekletildikten sonra iyice yıkanarak durulanması sağlanmalıdır. Böylece saçlar parlak ve doğal olmaktadır. Kozmetik olarak birçok alanda fındık yağından faydalanılmaktadır. 

 Fındık Kabuğunun Faydaları Nelerdir? 

 Fındık sadece iç olarak kullanılmakla kalmayıp dış kabuğu da değerlendirilmektedir. Fındık kabuğunun faydaları ise ilaç yapımında kullanılmasının yanında kanser önleyici maddeler içerdiği için değerlendirilmektedir. 

 Fındık kabuğunun evlerde kullanımı kaynatılmak suretiyle olmaktadır. Bileşiğinde bulunan maddelerin açığa çıkartılması bu şekilde mümkün olmaktadır. 

 Fındık kabuğu kaynatılarak tüketildiğinde bağırsakları rahatlattığı ve bağırsak florasını koruduğu aynı zamanda yüksek antioksidan sağlayarak kanı zararlı maddelerden koruyarak kalp ve damarları güçlendirdiği bilinmektedir. 

 Diğer kullanım alanı olarak fındık kabuklarından üretim kollarındaki sanayi kuruluşları da yakıt olarak kullanmaktadır. Uzun miktar ısı verici etkisi sayesinde ısıtma amaçlı tercih edilebilmektedir.

 

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