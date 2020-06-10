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10.06.2020 - 01:07 |

Firuze (Turkuaz) Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Firuze Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Diğer ismi ile firuze taşı olarak bilinen turkuaz taşı, yeryüzündeki en değerli taşlar arasında yer almaktadır. Eski dönemlerde Türklerde savaş için kullanıldığından dolayı, Türk taşı olarak da bilinir. Birçok farklı amaç altında günümüzde değerlendirilmeye devam ediliyor. Peki, Firuze (Turkuaz) taşı nedir, nasıl oluşur? Firuze taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Firuze (Turkuaz) Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Firuze Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Turkuaz taşının geçmişi binlerce yıl öncesine dayanır. Hatta antik Mısır dönemine kadar uzandığını söylemek mümkündür. Zira o dönemde bu taşın her daim uğur ve şans getirdiğine inanılmaktaydı. Çok uzun yıllardan bu yana süs eşyası olarak, mücevher yapımında ya da şans getirmesi açısından savaş malzemesi olarak da kullanılmış olan bir taştır. Ayrıca günümüzde daha birçok değişik amaç altında değerlendirilen taşlardan biridir.

Firuze (Turkuaz) Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Opak ve mumsu bir yapıya sahip olan yeryüzündeki en değerli taşlardan birine turkuaz taşı denir. Yani diğer bir adıyla firüze taşı olarak da öne çıkıyor. Gök mavisi ile beraber turkuaz mavisi, yeşil mavi veya gri mavi gibi birçok değişik rengi sahip olduğunu söylemek mümkün. İçinde damar veya çizgi olmayan turkuaz mavisi oğlanlar en değerlileridir.

Yeryüzünde milyonlarca yıl içerisinde kayaçların arasındaki boşluklar üzerinden oluşmuş taşlardan biridir. Saydam olmayan bir yapı altında oluşumu gerçekleşen turkuaz taşı, mumsu ve opak bir yapı altında günümüze kadar ulaşır. Amerika, Tibet, İsrail, Meksika, Afganistan, Şili, İran ve Avustralya gibi ülkelerde günümüzde hala çıkarılan bir taştır. Ancak ne yazık ki piyasada çok fazla sahte turkuaz taşı olduğu için, günümüzdeki değeri tam olarak bilinmiyor. Hatta bazı uzmanlar gerçek turkuaz taşı ile sahte turkuaz taşı arasındaki farkı bazen ayırt edemeyebiliyor.

Firuze Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Turkuaz mavisi, gri mavi, yeşil mavi ve gök mavisi üzerinden birçok rengi ile firuze taşı günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle takı ve mücevher ile beraber süs eşyası olarak çok sık değerlendirilir. Sertlik derecesi 5-6 arasında olduğundan dolayı rahatlıkla istenilen şekil aldırılır ve kullanılır. Saydam olmayan bir taştır ve opak ya da mumsu bir şekil üzerinden yapıya sahiptir. Nazara karşı koruduğuna inanılan önemli bir anlama sahip olduğunu söylemek mümkün. Özellikle kemer tokası şeklinde kullanıldığı zaman, sindirim sisteminde faydalı olduğu biliniyor.

Tabii sadece bununla sınırlı değil, aynı zamanda Turkuaz yani firuze taşı daha birçok değişik faydası ile insan sağlığına önemli ayrıcalıklar sunmaktadır.

- Sakinlik getirirken kaygıyı ortadan kaldırır.
- Herhangi bir olayın şokunu yaşayan insanların daha sakin kalmasına ve kederlerin giderilmesine imkan verir.
- Şans ve uğur getirdiğine inanılır.
- Nazara karşı koruduğu bilinir.
- Özgüven kazandırır ve yanında başarı getirir.
- Bileklik ya da yüzük ile beraber kemer tokası şeklinde kullanıldığı zaman, sindirim sistemini daha sağlıklı hale getirir.
- Kalp sağlığına iyi gelir ve hastalıklara karşı korur.
- Tansiyonu düzenleyici bir yapıya sahiptir.
- Çakraları hizaya sokmak suretiyle düzen getirir.

Bu şekildeki farklı özellikleri ile beraber takı ve mücevher olarak kullanırken, ayrıca değişik süs eşyaları üzerinden değerlendirmek mümkün. Ancak bu taşın piyasadaki sahtelerine karşı çok dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

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