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04.10.2020 - 04:32 |

Fıstık Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdıkları konulardan birisi de fıstıklardır. Yiyeceklerin her biri farklı kalori ve besin değerlerine sahiptir. Fıstık ise son yıllarda en çok araştırılan gıda ürünlerinden birisi olmaktadır. Peki fıstık besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizlere fıstığın besin değerleri, kalorisi ve faydaları hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Fıstık Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Fıstık lifler, protein, antioksidan ve vitaminler açısından zengin bir besin kaynağıdır. İçerdiği temel besinler sayesinde pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle pek çok hastalığa karşı koruma sağladığı da bilinmektedir.

Fıstık Besin Değeri Nedir?

Fıstıktaki argininin bağışıklık sistemini uyardığı pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Bunlar dışında inmelere karşı riski azaltan resveratrol içermektedir. Pek çok hastalığa karşı koruma sağlayan fıstığın içerdiği besinlerin değerlerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- Protein : 25.5 g
- Karbonhidrat : 16.13 g
- Lif : 8.5 g
- Şeker : 4.72 g
- Sodyum : 18 mg
- Kalsiyum : 92 mg
- Bakır : 1.144 mg
- Demir : 4.58 mg
- Magnezyum : 168 mg
- Manganez : 1.934 mg
- Potasyum : 705 mg
- Fosfor : 376 mg
- Çinko : 3.27 mg
- Selenyum : 7.2 Qg
- Niasin : 12.07 mg

Fıstık Kaç Kalori İçerir?

Fıstık besin değeri bakımından zengin olması nedeniyle pek çok hastalığı önler iken uzun ve sağlıklı bir yaşam için kilit rol oynamaktadır. Özellikle son zamanlarda diyet yapan kişilerin en çok araştırdıkları konulardan birisi de fıstığın besin değerleri ve kalorisi olmaktadır. Fıstığın kalorisine baktığımızda 100 gram fıstığın yaklaşık olarak 567 kalori olduğunu söyleyebiliriz.

Fıstığın İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Fıstık protein yağ ve vitamin açısından zengin bir besin kaynağı olmaktadır. İçerisinde bulunan mineralleri ile de çok zengin olmasından dolayı sağlık açısından büyük yarar sağlamaktadır. Pek çok uzman besin değerleri açısından zengin olan fıstığın mutlaka tüketilmesi gerektiği belirtmektedir. Fıstık içerisinde bulunan vitaminler şunlardır:

- E Vitamini : 8.33 mg
- B1 Vitamini : 0.64 mg
- B-6 Vitamini : 0.35 mg
- B-2 Vitamini : 0.14 mg
- B-9 Vitamini : 240 mcg

 

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