Fistül Nedir, Neden Olur? Fistül Tedavisi Nasıl Yapılır?

Fistül belirtileri, kanama, ağrı, dışkı, idrar ve diğer vücut sıvılarının uygun olmayan yerlerden sızıntı yapması ile ortaya çıkar. Fistül tanısı, bundan etkilenen bölgenin fiziki muayenesi ve ultrason görüntülemesi ile konulabilir. Tedavi ise, genellikle fistülün ameliyat ile kapatılması şeklinde yapılır.

Fistül Neden Olur?

Fistül, bir organla başka bir yapı arasındaki tüp şeklindeki anormal bağlantılardır. Fistüller, rektum, cilt, bağırsak ve vajina, bağırsak ve mesane arasında da sıkça görülebilir. Anüs ve çevresinde fistüle sıkça rastlanabilir. Fistülün oluşmasının nedeni, uzun süre iyileşmeyen apseler olabilir. Apse, iyileşmeyi önleyen dışkı ya da idrar gibi vücut sıvıları ile doluyor olabilir. Apse, bunun sonucunda cilde, başka bir vücut boşluğuna ya da organa doğru uzanarak fistüle neden olabilir. Fistüller pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Başlıca fisrül oluşumuna neden olan faktörler;

Doğumda gelişen ciddi vajinal yırtıklar fistüle neden olabilir.

Sindirim sistemi ameliyatlarından sonra bağırsaklarda ve kanser tedavisi için uygulanan radyasyon tedavisi fistül oluşumuna neden olur.

Kanser doku tahribatına neden olarak fistüle yol açabilir.

Sezaryen ve rahmin alınması gibi ameliyatlar sonucunda fistül oluşabilir.

Anüs yakınında bulunan rektal ya da hemoroid ameliyatları gibi cerrahi işlemlerin komplikasyonu olarak gelişebilir.

Kanser tedavisi için uygulanan radyoterapi fistül oluşumunu tetikler.

Fistül Belirtileri Nelerdir?

Fistülün ortaya çıkarttığı belirtiler, fistülün nerede ortaya çıktığına göre değişiklik gösterir. Perianal fistülde makatta hissedilen sürekli bir şişlik ya da ağrı olabilir. Bağırsak ve mesane arasında meydana gelen fistül, çeşitli idrar yolu enfeksiyonlarına neden olur. Bağırsağın iki bölümü arasında yer alan fistüller, herhangi bir belirtiye de neden olmayabilir. Fistülün en belirgin belirtileri arasında ağrı, şişlik, kaşıntı, hassasiyet kötü kokulu ve irin bir akıntı bulunur. Fistülün ciddiyeti bulunduğu yere göre değişir.

Anal Fistül Belirtileri

Anüs çevresinde meydana gelen ciltte tahriş

Makat çevresinde oluşan kötü kokulu akıntı

Apse varsa makat etrafında kızarıklık, şişme ve ısı artışı meydana gelir.

Dışkılama esnasında bölgeden irin ya da kan gelmesi

Otururken, dışkılama sırasında, hareket ederken ya da öksürürken sürekli artan ve zonklayan bir ağrı hissedilmesi