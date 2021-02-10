Fıtık Ameliyatı Nasıl Yapılır? Fıtık Ameliyatının Öncesi Ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Fıtık, genellikle bağırsağın bir parçasının bulunduğu yerden çıkması ve deri altında şişlik ortaya çıkarması anlamına gelir. Kısacası disklerin doğal konumlarını kaybetmesiyle ortaya çıkan bir sağlık problemi olarak tanımlayabiliriz.

Fıtık Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Açık ve kapalı fıtık ameliyatı olarak iki şekilde gerçekleşir. Açık ameliyatta, fıtığın olduğu kasığa doğru 6-7 cm arasında bir kesi işlemi uygulanır. Bu kesiden girilerek organlar karın içerisine atılır ve yırtık olan alanın üstü dikilir. Dokuların zayıflığından dolayı bu dikiş atılan yerin üzerine bir fıtık yaması yerleştirilir. Yıllar geçtikçe, özellikle son yıllarda dikişe gerek kalmadan kendiliğinden yapışan yamalar çıkmıştır. Kapalı (laparoskopik) ameliyatta ise 3 adet küçük delik açılıp işlem oradan yapılır. Delikten ince bir kamera ile girilir, fıtığa ulaşılır ve fıtık içi boşaltılır. Sonrasında o bölgeye fıtık yaması konulur.

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıldır ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Hasta anestezinin etkisinden çıktıktan 3-4 saat kadar süre sonrasında yemek yemeye başlar. Akşamında ayağa kalkıp yürüyebilir. Çoğunlukla bu ameliyattan 1 gün sonra hastalar taburcu edilir. Çoğunlukla kendiliğinden eriyebilen dikişler kullanılır ve dikiş aldırma olmaz. Banyo ise ameliyattan sonraki gün yapılabilir. Peki sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Ameliyattan sonra 6 hafta kadar süre içerisinde ağır kaldırılmamalıdır. Hareketlere özen gösterilmelidir.

2. Kişi spor yapıyorsa ağırlık çalışmamalı, 1 buçuk ay kadar bir süreden sonra yavaş yavaş başlamalıdır.

3. Kilo almamaya, düzenli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

4. Özellikle ameliyat sonrasında sigara içme azaltılmalı ve zamanla bırakılmalıdır.

5. Kişi kendini rahat hissettiğinde işine dönebilir.

6. Ameliyattan 1 gün sonra cinsel ilişkiye girilmesinde bir sakınca yoktur.

7. Ameliyattan 7-8 gün sonra denize ya da havuza girilebilir.

8. Yemek çeşidi kısıtlaması yoktur ancak ağır ve yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır.





Kapalı Ameliyat Hangi Durumlarda Kişilere Yapılmamalıdır?

1. Daha önce prostat kanseri ameliyatı geçirildiyse,

2. Fıtık sıkışmış ya da boğulmuşsa,

3. Kişinin anestezi alması sıkıntı yaratacaksa,

4. Kişide büyük bir fıtık yırtılması oluştuysa açık ameliyat tercih edilmelidir.