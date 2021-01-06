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06.01.2021 - 16:28 |

Fıtık Belirtileri Nelerdir? Fıtık Çeşitleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Fıtık, vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir. Fıtık belirtileri nelerdir, fıtık çeşitleri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile derledik.

Fıtık Belirtileri Nelerdir? Fıtık Çeşitleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Kasık fıtığı genellikle alt karın bölgesinde rahatsızlık, ağırlık veya yumru ile kendini gösterir. Fıtık, vücut dokusunun bir kısmı içeride genişlediğinde veya zayıflamış bir kas bölgesine girdiğinde ortaya çıkar.

Fıtık Belirtileri Nelerdir?

Teorik olarak fıtıklar vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, ancak bunlar en çok karın bölgesinde, kaburgalar arasında ve kasıkta görülür.

Bazı fıtıkların kesin nedeni bilinmemektedir, ancak çoğu durumda, karın bölgesinde artan basınçtan, karın duvarındaki zayıf noktadan veya her ikisinin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Zayıflamış bir karın duvarı bir doğum kusurundan kaynaklanıyor olabilir veya zamanla yaralanma veya ameliyattan sonra gelişebilir.

Belirtiler:

Kasıkta şişlik;

Ağrı, özellikle eğilirken, ağır bir şey taşırken, iterken veya öksürürken;

Yanma hissi.

Çok şiddetli ağrı;

Mide bulantısı;

Kusma;

Dışkı çıkışında zorlanma.

 

Küçük bir kasık fıtığı asemptomatik olabilir. Bununla birlikte, büyüdüğünde, semptomlar ortaya çıkar ve gün boyunca ve efor veya öksürme sırasında yoğunlaşır.

Durum, genellikle alt karın bölgesinde bir ağırlık ve rahatsızlık hissi ve hatta ağrı ile kendini gösterir. Ek olarak, hasta kasıkta bir yumru varlığını gözlemleyebilir.

Fıtık Tanısı Nasıl Koyulur?

Mide fıtığı, x-ışınları ve endoskopi gibi tanı testleri kullanılarak teşhis edilebilir. Genel bir fizik muayene sırasında doktor kasık fıtığı keşfedebilir.

Genellikle iç kasık halkasının bölgesini kasıkların derinliklerinde hissederek teşhis edebilir. Orada kitle varsa varlığı fıtıktan kaynaklanıyor olabilir ve görüntüleme çalışmalarının yapılmasına gerek yoktur.

Fıtık Çeşitleri Nelerdir?

Birkaç tür fıtık vardır, bunlardan bazıları:

Hiatus veya diyafragma fıtığı, midenizin bir kısmının yemek borusunun içinden geçtiği açıklıktan diyaframa çıkması sonucu oluşur. Zayıflamış karın duvarı nedeniyle çocuklukta da fıtıklar ortaya çıkabilir.

Kasık fıtığı, karın içeriğinin bir kısmı (genellikle ince veya kalın bağırsağın bir kısmı) kasık bölgesinde çıkıntı yaptığında ortaya çıkar. Erkeklerin buna sahip olma olasılığı kadınlardan 8 kat daha fazladır.

Göbek fıtığı kasık fıtığına benzer, ancak göbek bölgesinde (göbek) bulunur. Bebekleri ve çocukları daha sık etkiler. Göbek deliği, özellikle bebek ağladığında dışarı çıkabilir.

Fıtık Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Erkeklerde kasık fıtığı sıklıkla kasıkta, özellikle kasık kanalı bölgesinde görülür. Testislerden gelen sperm kanalı ve kan damarlarının karın boşluğundan çıkıp skrotuma gittiği yer burasıdır.

Kadınlarda kasık fıtıkları nadirdir, ancak uterusu yerinde tutan dokular karından çıkıp vajina açıklığının etrafındaki dokularla bağlandığında ortaya çıkabilir.

Göbek fıtıkları doğumda mevcut olabilir. Yetişkinlerde, göbek yakınındaki dokuda zayıflamış bir alan olduğunda ve karın duvarında artan basınç olduğunda ortaya çıkarlar.

Mide fıtığı vakalarının çoğunda tedavi, bu bozukluğa eşlik eden mide ekşimesini ilaç ve diyet modifikasyonu yardımıyla gidermeyi içerir. Basıncı azaltmak için kilo vermek de önerilir. Geceleri rahatsızlık yaşayan kişiler üst bedenlerini yastıklarla kaldırabilir veya yataklarının başını yükseltebilirler.

Kasık ya da göbek fıtıkları genellikle bir çıkıntı oluşturan yumruyu doğru yere koyan ve kasları birbirine dikerek zayıflamış bölgeyi güçlendiren ameliyatla alınır. Bu, bazen lokal anestezi altında yapılabilen basit bir işlemdir.

Ameliyat sonrası komplikasyon riski nedeniyle düzenli tıbbi muayenelerin yapılması önemlidir. Bazı cerrahlar egzersizin kısıtlanmasını önerir, ancak çoğunluk hastayı aktivitelerine hızlı bir şekilde devam etmeye teşvik eder.

Sadece birkaç semptomunuz varsa, cerrahınız ameliyattan sonra gitmeden önce beklemenizi ve daha kötüye gidip gitmediğini görmenizi tavsiye edebilir. Laparoskopik fıtık restorasyonu, invaziv açık cerrahi ihtiyacını ortadan kaldıran küçük bir kesi kullanılarak yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

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