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29.01.2021 - 11:16 |

Fizyoterapi nedir, fizyoterapist ne iş yapar? Fizyoterapist olmak zor mu?

Fizyoterapi nedir? Fizyoterapist ne iş yapar? Fizyoterapist olmak zor mudur? Hangi durumlarda fizyoterapi görülmektedir? Fizyoterapi hangi rahatsızlıklara iyi gelmektedir? Fizyoterapist nasıl eğitim almaktadır? Fizyoterapist olmanın yolları nelerdir? Kimler fizyoterapist olabilir? Fizyoterapi çalışma alanları nelerdir? Fizyoterapi süreçleri nelerdir? Fizyoterapi faydaları nelerdir? Fizyoterapist ve fizyoterapi nedir ne iş yapar hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Fizyoterapi nedir, fizyoterapist ne iş yapar? Fizyoterapist olmak zor mu?
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Fizyoterapi son yıllarda oldukça önem kazanan ve birçok insanın tedavi ve kendini sağlıklı hissetmek aynı zamanda genç kalabilmek için başvurduğu yöntemler arasındadır.

Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapi kişinin yaşamı boyunca fiziksel aktivitelerini korumak geliştirmek ve yenileyerek düzenlemeyi sağlayan bir bilim olmaktadır. Diğer bir adı fiziksel terapi olmaktadır.

Fizyoterapist Ne İş Yapar?

Fizyoterapist herhangi bir nedene bağlı yaralanma, hastalık ve vücudun hareket sistemini engelleyen durumlarda hekimlerin yönlendirmesi ile fizyoterapi uygulayan uygulanması gereken yöntemleri belirleyen fizyoterapi ve rehabilitasyon ölçeğine göre durumları hazırlayan kişidir.

Fizyoterapist Olmak Zor mudur?

Fizyoterapist olmak için belirlenen üniversitelerde 4 yıl eğitim almak gerekmektedir. Bunun yanında uygulanan staj eğitiminde de başarılı olmak gerekmektedir. Fizyoterapist olmak isteyen kişilerin sabırlı hastalarla empati yeteneği gelişmiş işini en iyi şekilde yapabilecek ve fiziksel özellikleri de bu işi yapmaya müsait olan kişiler için kolay bir bölümdür.

Fizyoterapi Nelere Bakmaktadır?

Herhangi bir nedenle kişinin fiziksel aktivitelerini yerine getirmekte zorlanmasının nedenlerini belirleyerek kişilerin kas sistemini incelemekte ve sinir sistemi ile alakalı sorunlara bağlı olan nedenleri araştırmakta ayrıca kişinin romatizma engellemelerini ortaya çıkarmaktadır.

Fizyoterapist felç geçiren hastaların hareket ettiremedikleri bölgelerini hareket ettirerek egzersiz yaptırarak hareket kabiliyetlerini tekrardan güçlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

Romatizmal rahatsızlıklara bağlı eklem ağrılarını dindirmek ve hastanın hareket edebilmesini sağlamak için çeşitli hareket yöntemleri uygulamaktadır.

Boyun ağrılarını kontrol ederek ortaya çıkan hasarları tedavi etmektedir.

Spora bağlı yaralanmaları ve kas sorunlarının çözümlerini araştırarak problemleri çözmektedir.

Kırık ve çıkığa bağlı alçı alınımından sonra ortaya çıkan hareketsizlik nedeniyle kasları ve eklemeleri tekrar hareket ettirmeye yardımcı olmaktadır.

Fizyoterapi Çeşitleri Nelerdir?

Fizyoterapi uygulanması için bedenin her bölgesi ve her rahatsızlığa göre başka bir yöntem ve tedavi metodu uygulanmaktadır.

Egzersiz; hastanın hareket kabiliyetini arttırmak ve kasların çalışmasını sağlamak için belirlenen bir yöntemdir. Her sorun için farklı egzersiz uygulanabilmektedir.

Termoterapi; ısı yöntemi kullanılarak vücudun ağrılı veya sızılı bölgelerine uygulanan bir yöntemdir. Birçok çeşidi bulunmaktadır. Termal ısı verme, yüksek akımlı elektrik uygulama, sıcak su ile tedavi, kısa dalgalı radyasyon tedavisi gibi yöntemleri kapsamaktadır.

Manuel terapi; tedavi için bir alet ve sisteme ihtiyaç duymadan elleri kullanarak masaj yapmak ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kan akışını hızlandırmak, ağrılı bölgeyi hafifletmek için kullanılmaktadır.

Elektroterapi; belirlenen ölçüde kimi zaman alçak kimi zaman yüksek elektrik akımı kullanılarak vücuttaki sinir hasarlarını tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Fototerapi; lazer ışınlarının kullanılmasıyla uygulanan bir yöntemdir. Özellikle yenidoğan bebeklerdeki sarılığın giderilmesi için kullanılmaktadır.

Hidroterapi; fizyoterapi yöntemlerini su ile uygulama alanıdır. Sıcak su veya soğuk su ile yapılabildiği gibi hareket alanını genişletme ve daha iyi hareket etme olanağını da sağlamaya yyaramaktadır.

Mekanoterapi; tedavi sürecinde kemiklerin düzenini boyun ve bel sorunlarını gidermek amacıyla aletler den yararlanılan bir tedavi yöntemidir.

Kriyoterapi; suyun soğutulması ve değişik basınç türleri uygulanarak ağrıyı dindirmek amaçlı kullanılan bir yöntem olmaktadır. Özellikle sıvı nitrojen kullanımı bu yöntemde uygulanmaktadır. Kan akışının hareketini arttırmak için veya ağrılı bölgenin ısısını dindirmek için kullanılan bir yöntemdir.
Fizyoterapi yöntemleri hastaların durumlarına bakılarak en uygun tedavi yönteminin belirlenmesini sağlamaktadır.

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