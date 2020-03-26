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26.03.2020 - 01:59 |

Fosfor Nedir? Fosfor Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

İnsan vücudunda gerekli olan bazı mineraller bulunmaktadır. Bu minerallerin düşüklüğü veya yüksekliği yapılan kan testlerinde görülebilir. Bunlardan birisi de fosfordur. Değerlerin altında ve üstünde çıkması bazı hastalıkları doğurabileceğinden mutlaka dikkate alınması gereken durumdur. Peki, fosfor nedir? Fosfor kaç olmalı? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Fosfor Nedir? Fosfor Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Fosfor vücut için çok önemli bir mineraldir. Bütün minerallerde olduğu gibi eksikliğinin neden olabileceği bazı rahatsızlıkları önlemek için dengeli beslenmek çok önemlidir.

Fosfor Nedir?

Kalsiyum insan vücudunda en fazla oranda bulunan minerallerden birisidir. Fosfor ise kalsiyumdan sonra gelen ve vücutta gerekli olan bir mineraldir. Doğada 3 farklı formda bulunur. Bunlar kırmızı, beyaz ve siyah fosforlardır. Vücutta kemik ve dişlerin yapısında bulunur. Ayrıca hücre içindeki sıvıda da bulunmaktadır. Bu sebeple yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Bu sayede anormal vücut işleyişinin önüne geçerek sağlıklı bir yaşam sunar.

Fosfor Kaç Olmalı?

- 0 ay ile 6 ay arası bebeklerde 100 mg/gün olmalıdır.
- 7 ile 12 ay arası bebeklerde 275 mg/gün olmalıdır.
- 1 ile 18 yaş arası kişilerde bu oran 460 ile 500 mg/gün aralığında olmalıdır.
- 9 ile 18 yaş arası kişilerde 1250 mg/gün olmalıdır.
- 19 yaş ve üstü kişilerde 700 mg/gün olmalıdır.
- 18 yaş ve altı gece ve emziklilerde 1250 mg/gün olmalıdır.
- 19 yaş ve üzeri gebe ve emzikli kişilerde 700 mg/gün olmalıdır.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Fosfor düşüklüğü insan sağlığı için çok önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Fosfor düşüklüğünün sebepleri aşağıda belirtilmiştir.

- En önemli sebebi beslenmedir.
- Fosfordan yapılan dengesiz beslenme eksikliğin bir sebebidir.
- Hipertioidi hastalıkları
- Böbrek hastalıkları
- Alkol kullanımının fazla olması
- Mide koruyu ilaçlar
- Stres ve anoraksiya hastalıkları fosfor düşüklüğü nedenleridir.

Fosfor minerali belirli bir oranın üstünde olması durumuna fosfor yüksekliği denilebilir. Bu duruma hiperfosfatemi denmektedir. Fosfor yüksekliğinin sebepleri aşağıda belirtilmiştir.

- D vitamini fazlalığı ve kalsiyum, magnezyum yetersizliği
- Diyabetik ketoasidoz. Bu durum keton seviyesinin yüksek olması durumunda kanın asidik hale gelmesi ile oluşur.
- Böbrek hastalıkları
- Paratiroit bezlerinin normal durumundan daha az çalışması
- İltihaplı hastalıklar
- Karaciğer hastalıkları
- Kas dokusunun yıkımı
- Kemoterapi gören hastalarının kullandıkları ilaçlar
- Beslenme yolu ile fosfor minerali içeren gıdaların fazla alınması. Gereksiz yere tüketilmesi halinde takviye tüketimi olan serum fosfat düzeyinde artışa sebep olmaktadır.

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