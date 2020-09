French Bulldog Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Fransız Bulldoğu Cinsi Hakkında Bilgiler

French Bulldog, diğer adıyla Fransız buldoğu olarak bilinen bir köpek cinsidir. Küçük, sevimli ve akıllı bir köpek cinsidir. Bu sebeple köpek sevdalıların beslemek noktasında oldukça istekli olduğu bir köpek cinsi olduğunu söylemek mümkündür.



French Bulldog Köpek Özellikleri Nelerdir?



Sanayi Devrimi Döneminde işçilerin Fransa'ya göç ederken yanlarında götürdükleri oldukça küçük boy köpeklere zamanla Fransız bulldogu adı verilmiştir. Köken olarak İngiliz kültürüne aittir. Fransa'da kısa sürede ünlü olan bu küçük ve sevimli köpek cinsi yıllar sonra bütün Avrupa ve Amerika topraklarında ünlü oldu. Ayrıca bundan sonra her yerde French Bulldog olarak anılmaya devam etmiştir. Bu köpek cinsi başka bir köpek cinsi ile karıştırılmayacak kadar belirgin özelliklere sahiptir. Oldukça minyatür bir yapıya sahiptir.



Tüyleri kısa, gözleri büyük ve çıkıktır. Karakter olarak oldukça hareketli, oyunu seven, eğlenceli bir köpek cinsidir. Bu sebeple arkadaş canlısı olarak bilinmektedirler. İnatçı bir köpek cinsidir. İnsanlarla çok iyi anlaşsalar da başka köpeklerle sosyalleşmeleri oldukça zorludur. Sessiz bir köpek cinsidir. İnatçı olması sebebiyle eğitimi emek ve çaba gerektirmektedir.



Yavru Fransız Buldoğu Cinsi Hakkında Bilgiler



Yavru Fransız buldoğu diğer adıyla French bulldog olarak bilinen küçük, sevimli, sessiz ve bir o kadar da inatçı bir köpek cinsidir. Diğer köpeklerle sosyalleşme ve çiftleşme süreçleri oldukça zorludur. Gereksiz havlamaktan sakınan bir köpek cinsidir. Göz, burun, boy ve tüy yapıları diğer cins köpeklerle karıştırılmayacak kadar farklıdır. Nefes almakta zorluk çekmelerine sebep olan bir solunum sistemine sahip olmalarıyla bilinmektedir. Bu durum bulldogların özellikle uyku sırasında horlamasına sebep olmaktadır. Sıcağa dayanıksız olmalarıyla bilinirler. Bu sebeple sıcak memleketlerde ya da klimasız evlerde yaşamaları güçleşmektedir. Çeşitli hastalıklara ve alerjilere yatkın bir bünyeye sahip oldukları da bilinen bir gerçektir.



French Bulldog Fiziksel Özellikler



French Bulldog köpek cinsi birtakım fiziksel özelliklere sahiptir:

- Ortalama 30 santimetre boyundadır. Bu durum erkeklerde ve dişilerde fark etmemektedir.

- Ağırlığı her iki cinste de 9 ile 13 kg aralığındadır.

- Koyu renkli, büyük ve çıkık gözlere sahiptir.

- Tüyleri kısa, sarı, beyaz ve kaplan desenlidir.

- Burunları basıktır ve daima koyu renklidir.

- Kuyruk tipi değişmektedir.

- Kulakları tıpkı bir yarasayı andırmaktadır.



French Bulldog Karakter Özellikleri



French Bulldog cinsi köpekler farklı karakter özelliklerine sahiptir:



- Aşırı insan canlısı ve oyun seven bir köpektir.

- İnatçı ve köpekler içinde asosyal bir özelliğe sahiptir.

- Tüm ilişkisini insanlarla kurmaması adına köpekler içinde sosyal hale getirilmelidir.

- İnatçı olması zaman zaman eğitimini zorlaştırmaktadır.

- Kedi dostu olarak bilinirler ve köpeklerden daha çok kedilerle anlaşmaktadırlar.

- Gereksiz havlamazlar ve yabancılarla araları orta hallidir.



French Bulldog Bakımı



Tüyleri kısa olduğu için sık sık uzama, dökülme ya da karışma gibi durumlar yaşanmamaktadır. Bu sebeple ince bir fırça yardımıyla haftada bir kere tüyleri taranmalı ve gelişimi desteklenmelidir. Günlü olarak yarım saat dışarı çıkıp yürüyüş yapmaları yeterli olacaktır. Bu zaman dilimi tuvalet ve egzersiz için yeterli olmaktadır. Fazla egzersiz yapmaya istekli değildir. Bu sebeple kilo alma riski yüksek olan bir köpek cinsidir. Uzman veteriner kontrolünde diyetle beslenme uygulandığı taktirde kilo riski azalır. Çünkü fazla kiloları ömrünü kısaltmaktadır. Yüzücü köpekler değildir. Bu sebeple dikkatli olunmalıdır.