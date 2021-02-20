Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Frengi Ne Demek? Frengi (Sfiliz) Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
20.02.2021 - 17:54 |

Frengi Ne Demek? Frengi (Sfiliz) Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sifiliz veya frengi; cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olup treponema pallidum isimli bakterinin sebep olduğu bir hastalıktır. Hastalığın sebep olduğu yaralar ile temas sonucu kolayca bulaşabilmektedir. Doğru tedavi edilmemesiyle ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Peki frengi ne demek? Frengi (sfiliz) belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Frengi Ne Demek? Frengi (Sfiliz) Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
ABONE OL

Frengi ya da sifiliz; treponema pallidum isimi bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Tedavi edilmediği durumlarda; sinir, beyin, göz ve iç organlarda ciddi anlamda hasarlara neden olarak ölüme sebep olur. Bütün dünya çapında yaygın şekilde görülür. Erken tedavi edilmesiyle, kesin bir şekilde iyileşme sağlanan hastalık olmasına karşın, tedavisi yapılmayan durumlarda ilerleyip, yaşamı tehdit eden ciddi sorunlara ve iç organların tutulmasına sebep olabilir. Frengi; HIV enfeksiyonun bulaşmasını da basitleştirir.

Frengi Ne Demek?

Frengi; sifiliz şeklinde de adlandırılan ve cinsel temas yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu bakterinin neden olduğu ve vücudun türlü dokularında hasara sebep olacak enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığın en önemli bulaşma yolu ise; korunmasız cinsel ilişki başta olmak üzere, kan yolu ya da anneden bebeğe hamilelik sırasında bulaşabilmektedir.

Frengi (Sfiliz) Belirtileri

Frengi, 4 evreyle seyreder. Frenginin birinci döneminde yani cinsel temastan 3 hafta sonra, bakterinin bulaşmış olduğu, cinsel organın çevresinde tipik şekilde düzgün ağrısız, kırmızı ve ağrısız bir şankır oluşur. Bu kabartılara çoğu kez ilgili yerde elle hissedilen lenf nodülü eşlik etmektedir.

Hastaların bazısında yaklaşık olarak yüzde 30'unda kabartıların ağrılı olması mümkündür. Tedavi edilmemesiyle 3 ile 6 hafta arasında kabartılar gider. Hasta iyileştiğini düşünse de bakteri vücuda yayılır. Frenginin ikinci dönemi ise klasik şekilde ilk dönemden 6 ile 10 hafta sonra ortaya çıkabilir veya hiç çıkmayabilir. Bu dönemde gribe benzer belirtiler görülür. Bunlar;

- Kas ağrısı,
- Ateş,
- Halsizlik,
- Boğaz ağrısı şeklinde sıralanabilir.

Bu dönem sonrasında rahatsızlık uyku dönemine girer. Hastanın hiçbir şikayet oluşturmaz. Ancak hastalığın varlığı, kan testleriyle belli olur. Frenginin 3. ve 4. evresi ise hastalıktan yaklaşık olarak 3 ile 15 sene sonra ortaya çıkmaktadır.

Frengi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Frengi tedavisi, yapılması gereken en önemli tedavilerdendir. Frengi hastalığı için kan testleriyle teşhis konulduktan sonra antibiyotik ile tedavi yapılır. Tedavi için doğru antibiyotik kullanmak oldukça önemlidir. Fakat bu tedavi, enfeksiyonun sebep olduğu hasarları gidermemektedir. Frengi komplikasyonları adına başka tedaviler de söz konusu olabilir. Frengi hastalığının evrelerinin ilerlememesi, sağlık açısından oldukça önemlidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay İkizler’de ilerliyor. Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek yönünde yeni fikirleriniz öne çıkmakta. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlulukların dikkat çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Sizi mutlu eden konulara ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla ŞengörBurun eğriliği ve ameliyat
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRevizyon Burun Estetiği
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaSaç Sağlığında Yeni Terapi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Igg Nedir? Igg Antikor Testi Nasıl Yapılır, Hangi Hastalıkları Tespit Etmek İçin Kullanılır?

Igg Nedir? Igg Antikor Testi Nasıl Yapılır, Hangi Hastalıkları Tespit Etmek İçin Kullanılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet