Frengi Ne Demek? Frengi (Sfiliz) Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Frengi ya da sifiliz; treponema pallidum isimi bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Tedavi edilmediği durumlarda; sinir, beyin, göz ve iç organlarda ciddi anlamda hasarlara neden olarak ölüme sebep olur. Bütün dünya çapında yaygın şekilde görülür. Erken tedavi edilmesiyle, kesin bir şekilde iyileşme sağlanan hastalık olmasına karşın, tedavisi yapılmayan durumlarda ilerleyip, yaşamı tehdit eden ciddi sorunlara ve iç organların tutulmasına sebep olabilir. Frengi; HIV enfeksiyonun bulaşmasını da basitleştirir.



Frengi Ne Demek?



Frengi; sifiliz şeklinde de adlandırılan ve cinsel temas yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu bakterinin neden olduğu ve vücudun türlü dokularında hasara sebep olacak enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığın en önemli bulaşma yolu ise; korunmasız cinsel ilişki başta olmak üzere, kan yolu ya da anneden bebeğe hamilelik sırasında bulaşabilmektedir.



Frengi (Sfiliz) Belirtileri



Frengi, 4 evreyle seyreder. Frenginin birinci döneminde yani cinsel temastan 3 hafta sonra, bakterinin bulaşmış olduğu, cinsel organın çevresinde tipik şekilde düzgün ağrısız, kırmızı ve ağrısız bir şankır oluşur. Bu kabartılara çoğu kez ilgili yerde elle hissedilen lenf nodülü eşlik etmektedir.



Hastaların bazısında yaklaşık olarak yüzde 30'unda kabartıların ağrılı olması mümkündür. Tedavi edilmemesiyle 3 ile 6 hafta arasında kabartılar gider. Hasta iyileştiğini düşünse de bakteri vücuda yayılır. Frenginin ikinci dönemi ise klasik şekilde ilk dönemden 6 ile 10 hafta sonra ortaya çıkabilir veya hiç çıkmayabilir. Bu dönemde gribe benzer belirtiler görülür. Bunlar;



- Kas ağrısı,

- Ateş,

- Halsizlik,

- Boğaz ağrısı şeklinde sıralanabilir.



Bu dönem sonrasında rahatsızlık uyku dönemine girer. Hastanın hiçbir şikayet oluşturmaz. Ancak hastalığın varlığı, kan testleriyle belli olur. Frenginin 3. ve 4. evresi ise hastalıktan yaklaşık olarak 3 ile 15 sene sonra ortaya çıkmaktadır.



Frengi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Frengi tedavisi, yapılması gereken en önemli tedavilerdendir. Frengi hastalığı için kan testleriyle teşhis konulduktan sonra antibiyotik ile tedavi yapılır. Tedavi için doğru antibiyotik kullanmak oldukça önemlidir. Fakat bu tedavi, enfeksiyonun sebep olduğu hasarları gidermemektedir. Frengi komplikasyonları adına başka tedaviler de söz konusu olabilir. Frengi hastalığının evrelerinin ilerlememesi, sağlık açısından oldukça önemlidir.