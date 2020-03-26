Fsh Hormonu Nedir? Fsh Hormonu Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

FSH hormonu; Folikül Stimüle Hormon adlı hormonun kısaltılmış halidir. FSH yumurtalıklarda bulunan foliküllerin büyümesini sağlar. Foliküller yumurtalıklar içerisinde progesteron ve östrojen hormonlarını üreterek, kadınların adet döngüsünün düzenlenmesinde yardımcı olur. FSH hormonu erkeklerde, sperm ve gonadların üretilmesi ve gelişmesi için yardımcı olur.



FSH Nedir?



Folikülleri uyaran bir hormondur. Beyinde bulunan hipotalamustan salgılanan GnRH ile beyinde bulunan hipofiz bezinden salgılanır. Hem testislerin hem de yumurtaların çalışmasını düzenler. FSH hormonunun eksikliği hem kadınlarda hem de erkeklerde kısırlığa sebep olmaktadır.



Kanda FSH Neden Bakılır?



Kadında veya erkekte kısırlık olup olmadığının anlaşılması için FSH değeri kanda ölçülmektedir. Birçok kadınında 20’li yaşlar sırasında FSH düşük seviyelerde seyrederken, yaşlandıkça FSH seviyesi yükselir. Yüksek FSH değeri azalan yumurtaların işaretidir.



Kadınlarda FSH Değeri Kaç Olmalıdır?



FSH değerin kadınların hayatı boyunca adet döngüleri ile birlikte değişiklik göstermektedir. Adet döngüsüne ve yaşa bağlı olarak FSH değerleri farklılık gösterir.

0 ve 7 yaş arasında: 6,7 mlU/ml’den daha az olmalıdır.

8 yaşından ve ergenlikten sonra ise adet döngüsüne bağlı olarak:

Foliküler faz sırasında 3,1 ila 7,9 mlU/ml aralığındadır.

Ovulasyon fazı sırasında 2,3 ila 18,5 mlU/ml aralığındadır.

Luteal faz sırasında 1,4 ila 5,5 mlU/ml aralığındadır.

Menopoz döneminde ise 30,6 ila 106,3 mlU/ml aralığındadır.



Erkeklerde FSH Değeri Kaç Olmalıdır?



0 ve 7 yaş aralığında 6,7 mlU/ml’ den daha az olmalıdır.

8 yaş sonrasında ise 1,3 ila 19,3 mlU/ml aralığındadır.



FSH Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?



Kadınlarda FSH düşüklüğü ergenlik döneminde yumurtalık fonksiyonlarının zayıf olmasına ve ergenlik döneminde eksik gelişime neden olmaktadır.



Erkeklerde FSH düşüklüğü sperm eksikliği ve ergenlik eksikliğinden kaynaklı olarak erkekte kısırlık oluşabilmektedir. Sınırlı sayıda sperm üretimi ve geciken ergenliğe sebep olabilmektedir.

Bunlar dışında böbrek üstü tümörleri, yeme bozuklukları, menenjit, yavaş çalışan tiroid bezi, radyasyon tedavisi gibi sorunlar FSH düşüklüğüne sebep olabilir.



FSH Yüksekliği Ne Anlama Gelir?



Testis veya yumurtalıklarda sorun olduğunun işaretidir. Kadınlarda menopoz ve polikistik over sendromu da FSH yükselmesine neden olur. Alkolizm, testis iltihabı, testis torsiyonu, kronik böbrek yetmezliği, siroz, AIDS gibi hastalıklar FSH yüksekliğine neden olabilir.