Gabardin Kumaş Nedir? Gabardin Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Gabardin kumaş, 1888 yılında ünlü bir modaevi sahibi olan Thomas Burberry tarafından patentlenmiştir. O zamandan beri de spor giyim kategorisi başta olmak üzere, tekstilin neredeyse tüm alanlarında kullanılmaktadır.



Gabardin Kumaş Nedir?



Gabardin, sık dokunan ince yün ve pamuktan üretilen bir kumaş türüdür. Genellikle üretilecek malzemenin sağlam ve dayanıklı olması gerektiğinde kullanılmaktadır. Dimi örgü ile dokunan gabardin kumaşların, çözgüsü ve atkısı da normalden daha sıktır. Dokuma esnasında rigalar, kumaş yüzüne ve tersine eğik açılarla atılmaktadır. Bu sebeple de kumaşa su geçirmeme özelliği kazandırılmaktadır.



Gabardin Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Gabardin kumaş, oldukça karakteristik özelliklere sahiptir. Bu kapsamda gabardin; dayanıklı ve esnek olmamasıyla tanınmaktadır. Çözgü hakim dimi örgüyle dokunan gabardin kumaşlarda top boyama yapılmaktadır. Kumaş; pamuk, yün, polyester, parlak ve tencel gabardin gibi farklı çeşitlerde üretilmektedir.



Gabardin kumaş, kullanılacağı ürün özelliğine göre farklı iplik ve atkılar kullanılarak imal edilmektedir. Kalın bir gabardin kumaş için 30/2 iplikler kullanılmaktadır. Gabardin kumaştan üretilen ürünlere genelde kuru temizleme yapılması önerilmektedir. Ancak bazı durumlarda yıkama talimatına uyularak evde de yıkama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.