Gaita (Dışkı) Nedir? Gaita Testi, Tahlili Nasıl Yapılır?

Bağırsaklardan kaynaklanan sorunların özellikle de mide ya da gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde normalin dışında oluşan bir hareketlilik olup olmadığını ve bu hareketliliği altında yatan hastalıkların tespit edilmesi için yapılan bir dışkı testidir.

Gaita Tahlili Nasıl Yapılır?

Vücutta oluşan pek çok bozukluk için tanı koymada tercih edilen tahlil yöntemlerinden biridir. Diğer tahliller gibi doğruluk oranı oldukça yüksek olan gaita testi, genellikle oldukça güvenilir ve kesin sonuçlar verir. Testin yapım şeklini ve tüm aşamalarını bilen bir kişi ya da doktor yardımı ile hastadan gaita tahlili alınır. Hastadan gaita testi alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Gaitanın herhangi bir su ya da idrar ile karışmaması çok önemlidir. Bu nedenle tuvalet kağıdı ya da karton ile gaitanın saflığını koruması sağlanmalıdır. Toplanan numuneler, laboratuvardan verilmiş olan kaba koyulur. Bu sayede steril ve temiz bir kaba alınan gaita teste hazır olur.

Gaita Testi Yaptıracak Olan Kişinin Uyması Gereken Kurallar

Gaita testi yaptırmak isteyen kişilerin uyması gereken bazı kurallar vardır. Testten bir hafta öncesine kadar kabızlık ilacı ya da baryum, bizmut, magnezyum, metamucil, castor ve mineral yağı içeren çeşitli ilaçlar kullanılmamış olmalıdır. Bu kimyasal ilaçlar, normalde atılan gaita miktarını ve kimyasal yapısını değiştireceği için test sonucunun yanlış yorumlanmasına neden olur.

Yapılacak bu testten 3 gün öncesine kadar yağlı yemekler ve kırmızı et tüketmemeye özen göstermeniz gerekir. Günde 100 - 150 gram yağlı yiyecek tüketmek ve diyet programında yer alan lifli gıdaların az miktarda tüketilmesi gerekir. Alınan gaita örneğinin yarım saat içinde laboratuvara teslim edilmesi gerekir.

Gaita (Dışkı) Testi Neden Yapılır?

Gaita testi, çeşitli sağlık sorunları için istenen tahliller arasında yer alır. Gaita testi, genellikle şu hastalıkların tespiti için istenir;

Bağırsak enfeksiyonları

Kolon kanserinin teşhisi

Parazit üreyip üremediği

Sindirim sistemi sıkıntılar

Dışkıda kan ve iltihap içeren hücrelerin olup olmadığının tespit edilmesi

İshal, kabızlık ya da dışkıda tespit edilen çeşitli sorunlara ilişkin problemlerin ortaya çıkarılması