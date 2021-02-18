• 18 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Ağız kokusuna dikkat! Bu hastalığın belirtisi olabilir
Ağız kokusu sık görülen ve rahatsız eden, çoğu zaman nedeni anlaşılamayan bir sağlık problemidir. Ağız kokusu sosyal, psikolojik ve hastalık açısından bazı olumsuz durumlara neden olur. Eşler arasında probleme, iş yerinde arkadaşlarla toplumda iletişimde bazı olumsuz problemlere neden olabilir. Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral ağız kokusu nedenleri hakkında bilgi verdi.
• 18 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Soğan, sarımsak, baharatlı gıdalar, bazı peynirler, balık ve bazı asidik içecekler, kahve gibi gıdalar ağız kokusuna yol açar. Düşük karbonhidratlı gıdalar, nefeste keton kokusuna neden olabilir. Sigara, alkol tüketimi, kötü ağız ve diş hijyeni de ağız kokunu oluşturabilir.
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Sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit, bademcik enfeksiyonları, postnazal akıntı, şeker hastalığı, laktoz (sütteki şeker) intoleransı, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir. Genellikle gözden kaçan bir diğer faktörde mide hastalıklarıdır. Midede bulunan helikobakter enfeksiyonu, reflü hastalığı ve gastritlerde de ağız kokusu olabilir.
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Hormonal değişimler, yeterli sıvı alamama, yeme alışkanlığının değişmesi, bulantı ve kusma sonucu kişide kötü ağız kokusu olabilir. Burunda tıkanıklık olanlarda da ağızdan sık nefes almaya bağlı da kötü ağız kokusu oluşabilir. Düzenli olarak veya dişlerini hiç fırçalamayanlarda, gıda maddelerinin ağız ve diş aralarında kalması sonucu, ağızda biriken bakteri ve gıda artıkları sonucu, ağız kokusu kaçınılmazdır.
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Dişlerdeki çürükler, dişeti hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir. Ağız kokusu olan bireylerde endoskopi yapılarak mide hastalığı, reflü ve helikobakter olup olmadığı araştırılmalıdır. Patoloji saptanmazsa, ağız ve boğaz muayenesi, diş muayenesi ve göğüs hastalıkları muayenesine kişi yönlendirilmelidir.
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Herhangi bir hastalık varsa, örneğin; reflü hastalığı, mide hastalığı, şeker hastalığı gibi ilgili bölümlerde kişi tedavi edilmelidir. Ağız kokusu sebebi, kullanılan bir ilaca bağlı ise ilgili doktor ile görüşülüp, ilaç kesilmeli veya başka bir ilaç ile değiştirilmelidir. Ağızdaki protez ve köprüler iyi temizlenmeli, gerekirse diş ipi kullanılmalıdır.
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