Ağız kokusuna dikkat! Bu hastalığın belirtisi olabilir

Herhangi bir hastalık varsa, örneğin; reflü hastalığı, mide hastalığı, şeker hastalığı gibi ilgili bölümlerde kişi tedavi edilmelidir. Ağız kokusu sebebi, kullanılan bir ilaca bağlı ise ilgili doktor ile görüşülüp, ilaç kesilmeli veya başka bir ilaç ile değiştirilmelidir. Ağızdaki protez ve köprüler iyi temizlenmeli, gerekirse diş ipi kullanılmalıdır.