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• 13 Şubat 2021 - 17:01 • Son Güncelleme:

Baş ağrınızın kaynağı boynunuz olabilir! Bu belirtiler görülüyor

Boyun sıkıntılarının klinik olarak görülen tüm baş ağrılarının yüzde 4 ila yüzde 22’si oluşturduğunu biliyor muydunuz? Boyun kaynaklı yani servikojenik baş ağrısı denilen problem, pandemi sürecinde daha da arttı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir, etken evde geçirilen sürelerin uzamasına bağlı olarak duruş bozukları yaşandığını belirterek boyun kaynaklı baş ağrıları ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı

• 13 Şubat 2021 - 17:01 • Son Güncelleme:
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Hepimizin zaman zaman başı ağrır fakat çoğumuz bu ağrının nedenini boynumuz olacağını düşünmeyiz. Hatta bazen bu durumu migren ağrıları ile karşılaştırılabiliriz. O yüzden bu ayrım için uzman hekime başvurmalıyız.

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Bu tarz sorunlar ile salgın döneminde daha çok karşılaştık. Çünkü, evde kaldıkça televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik cihazların kullanımını artırdık.

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Bu cihazları da uygun olmayan postürde kullandık. Buna bir de egzersiz eksikliği eklenince birçok sorun gibi boyun problemleri de kaçınılmaz oldu.

4Boyundan kaynaklı baş ağrısının belirtileri nelerdir

Boyundan kaynaklı baş ağrısının belirtileri nelerdir?

Boyundan kaynaklı baş ağrılarının belirtilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz durumlarda ağrınız, başınızın arkasından öne doğru yayılıyor gibi görünebilir, boynunuza veya kafatasının tabanına masaj yaptığınızda baş ağrınız hafifleyebilir.

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Başta ağrı aralıklı olarak başlayabilir, hastanın başının bir tarafına (tek taraflı) yayılabilir ve neredeyse sürekli hale gelebilir.

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Ayrıca ağrı, boyun hareketi veya belirli bir boyun pozisyonu (örneğin bir bilgisayar monitörüne odaklanan gözler) ile şiddetlenebilir.

7Boynumuzu koruyup güçlendirmek için ne yapabiliriz

Boynumuzu koruyup güçlendirmek için ne yapabiliriz?

Her hastalıkta olduğu gibi tedaviden daha önemli olan hastalığı önlemektir. Bunun için en önemli silahımız düzenli boyun germe ve güçlendirme egzersizleri yapmaktır.

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Özellikle televizyon, bilgisayar ve telefon başında geçirilen süreler minimuma indirilmelidir. Eğer iş gereği masa başı çalışıyor veya bilgisayar başında uzun süre geçiriyorsak tamamen hareketsiz kalmamalı, örneğin çay-kahve veya başka bir ihtiyacımızı kendimiz ayağa kalkıp yürüyerek gidermeli, en azından 30-45 dakika aralıklarla boyun germe ve güçlendirme egzersizleri yapmalıyız.

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Oturduğumuz masa ve sandalye ergonomiye uygun olmalı, sandalye kollukları olmalı ve seviyesi masa hizasında olmalıdır.

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Ekranın üst hizası göz seviyesinde olmalı, ekran tam karşımızda olmalı, ekranı görmek için baş veya gövde dönmesine ihtiyaç olmamalıdır.

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Gövde-kalça ve kalça-diz arasındaki açı 90 derece olmalıdır. Yastık yüksekliği kişiye özel olmalı, boyun boşluğunu tam desteklemeli, aşırı yumuşak veya sert olmamalıdır.

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Stres boyun kaslarında spazmı artırdığından mümkün olduğunca stres azaltılmaya çalışılmalıdır.

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