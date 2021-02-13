• 13 Şubat 2021 - 17:01 • Son Güncelleme:
Baş ağrınızın kaynağı boynunuz olabilir! Bu belirtiler görülüyor
Boyun sıkıntılarının klinik olarak görülen tüm baş ağrılarının yüzde 4 ila yüzde 22’si oluşturduğunu biliyor muydunuz? Boyun kaynaklı yani servikojenik baş ağrısı denilen problem, pandemi sürecinde daha da arttı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir, etken evde geçirilen sürelerin uzamasına bağlı olarak duruş bozukları yaşandığını belirterek boyun kaynaklı baş ağrıları ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı
• 13 Şubat 2021 - 17:01 • Son Güncelleme:
1
Hepimizin zaman zaman başı ağrır fakat çoğumuz bu ağrının nedenini boynumuz olacağını düşünmeyiz. Hatta bazen bu durumu migren ağrıları ile karşılaştırılabiliriz. O yüzden bu ayrım için uzman hekime başvurmalıyız.
3
7
8
Özellikle televizyon, bilgisayar ve telefon başında geçirilen süreler minimuma indirilmelidir. Eğer iş gereği masa başı çalışıyor veya bilgisayar başında uzun süre geçiriyorsak tamamen hareketsiz kalmamalı, örneğin çay-kahve veya başka bir ihtiyacımızı kendimiz ayağa kalkıp yürüyerek gidermeli, en azından 30-45 dakika aralıklarla boyun germe ve güçlendirme egzersizleri yapmalıyız.
11