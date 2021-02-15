• 15 Şubat 2021 - 13:44 • Son Güncelleme:
Bebeklerde göğüs hırıltısı hangi durumlarda tehlikelidir?
Bebeklerin dış etkenlere karşı olan savunma mekanizmaları yetişkinlere oranla daha hassas ve korunmasızdır. Yetişkinlerde normal kabul edilebilecek bir durum, bebeklerde sağlık sorununu işaret ediyor olabilir. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan göğüs hırıltısı gibi… Bebeklik ve çocukluk çağında en sık rastlanan sağlık problemlerinin başında gelen göğüs hırıltısı, her ne kadar basit tedavilerle geçse de inatçı belirtiler tehlikeli olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ali Talay, bebeklerde görülen göğüs hırıltısı hakkında önemli bilgi verdi.
• 15 Şubat 2021 - 13:44 • Son Güncelleme:
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Bebeğinizin göğüs hırıltısı bu sebeplerden kaynaklanıyor olabilir:
Özellikle yeni doğmuş ve birkaç aylık bebeklerde görülen hırıltının sebebi burunlarında bulunan kıkırdaklardan oluşan nefes yollarının normal insanlara göre daha dar olmasıdır. Ayrıca bebeklerin broşlarının çok küçük olması nedeniyle burada biriken balgam benzeri sıvılar, bebeğin nefes almada zorlanmasına sebep olur. Bu durumda bebek daha hızlı nefes alır ve bu da burun ve göğüsten hırıltı gelmesine yol açar.
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Hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor?
Hava kirliliği ve enfeksiyon artışına bağlı olarak görülme oranları artan göğüs hırıltısının birçok belirtisi söz konusudur. Ebeveynlerin çok sık gözlemlediği göğüs hırıltısının belirtileri;
•Hızlı nefes alıp verme,
•Hızlı nefes alma ihtiyacı sebebiyle burun kanallarında görülen hareketler,
•Yine aynı sebeple göğüs kafesinde görülen hareketler,
•Nefes alıp vermeye bağlı olarak boyun kasları ile kaburga kasları arasında göğüs içine doğru oluşan çukur,
•Mukoz sıvısının burunda oluşturduğu baloncuklar. ( Bu durum aynı zamanda burun deliğinin tıkalı olduğunu gösterir.)
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Bebeğiniz hangi hırıltı şeklini çıkarıyor?
Eğer bebeğiniz ıslığa benzer bir hırıltı çıkarıyorsa büyük ihtimalle burnundaki sıvı salgılar yüzündendir. Eğer bebeğiniz nefes alıp verirken derinden gelen bir hırıltı sesi varsa boğazda bulunan trake borusunda nefes alışverişi sırasında meydana gelen hışırtıların buruna gelene kadar hırıltıya dönüşmesi sonucu oluşmuş olması demektir. Bu duruma genel olarak trakeomalazi adı verilen geçici bir solunum yolu hastalığı sebep olur.
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Bu durumlara dikkat!
Göğüs hırıltısı her ne kadar belli bir noktaya kadar normal karşılansa da bazı durumlar karşısında doktora başvurulmalıdır. Bu durumlar;
•Öksürük ve hırıltı azalmak yerine artıyorsa,
•Nefes alışverişi sıklaşıyorsa,
•Bebeğin cilt rengi soluk veya morsa,
•Bebekte aşırı bitkinlik varsa,
•Ateşi yükselmişse,
•Burnunun sadece bir tarafından akıntı geliyorsa,
•Bebek yemek yemeyi reddediyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.
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