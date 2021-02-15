Bebeklerde göğüs hırıltısı hangi durumlarda tehlikelidir?

Göğüs hırıltısı nasıl tedavi edilir? Bu konuda en bilinen yöntem tuzlu solüsyonlardır. Bebeklerde mukozo sıvısı yeterli oranda salgılanmadığı için çok sık kurur. Bebek de burun içine basınç oluşturacak güdü olmadığı için kuruluğu tuzlu solüsyonlar ile giderebilirsiniz. Ayrıca medikal damlalar, serum fizyolojik ve deniz suyu alabilirsiniz. Ayrıca burun aspiratörlerinden yararlanabilirsiniz.