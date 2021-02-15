• 15 Şubat 2021 - 12:31 • Son Güncelleme:
Birçok faydası var! Enfeksiyon hastalıklarından koruyor
Kakule, yoğun tat aroması ile nanegiller ailesine benzetilse de çoğunlukla orta doğu ülkelerin yetiştirilip kullanılmaktadır. İnsan vücudunda birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak birçok faydası ile duyanları şaşırtan kakule hakkında bilgi verdi.
• 15 Şubat 2021 - 12:31 • Son Güncelleme:
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Yapılmış olan bir çalışmada 3 gram kakule tozu kullanan bireylerin 12 hafta sonunda kan basıncı seviyelerinin normal aralığa geldiği görülmüştür. Bu yüzden yüksek tansiyonu olan bireylere kakule bitkisi önerildiğinde olumlu sonuçlar alınmaktadır.
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Bilindiği üzere ağız kokusu üzerinde yapılan çalışmalar kokunun bağırsak parazitlerinden ya da diş sağlığından kaynaklandığını vurgulamıştır. Kakule ise sindirim sistemi bağırsaklar üzerinde oldukça etkilidir. Parazitlerin temizlenmesinde etkili olan kakule, bağırsak kaynaklı kötü kokuların temizlenmesinde de oldukça etkilidir.
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