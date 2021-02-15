Birçok faydası var! Enfeksiyon hastalıklarından koruyor

Bilindiği üzere ağız kokusu üzerinde yapılan çalışmalar kokunun bağırsak parazitlerinden ya da diş sağlığından kaynaklandığını vurgulamıştır. Kakule ise sindirim sistemi bağırsaklar üzerinde oldukça etkilidir. Parazitlerin temizlenmesinde etkili olan kakule, bağırsak kaynaklı kötü kokuların temizlenmesinde de oldukça etkilidir.