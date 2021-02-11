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• 11 Şubat 2021 - 15:06 • Son Güncelleme:

Birini öptüğünüzde vücudunuzda gerçekleşen 7 sağlıklı tepki

Öpüşmenin sağlığınızı ne kadar etkilediğini biliyor muydunuz? Sevdiğiniz birini öpmek sadece sizi ve partnerinizi iyi hissettirmez, aynı zamanda birçok sağlıklı yararı vardır. Örneğin, baş ağrınızı veya adet sancınızı geçirebilir. Peki, öpüşmenin hiç bilmediğiniz diğer faydaları neler? İşte birini öptüğünüzde vücudunuzda gerçekleşen 7 sağlıklı tepki...

• 11 Şubat 2021 - 15:06 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL1. Kolesterol seviyesini düşürür
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1. Kolesterol seviyesini düşürür

Bir çalışma, daha sık öpüşen kişilerin daha düşük kolesterol seviyesine sahip olduğunu buldu. Öpüştüğünüzde vücudunuz daha fazla oksitosin üretmeye başlar.

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Bu hormon, yüksek kolesterol seviyelerine katkıda bulunabilecek stresi ve endişeyi gidermeye yardımcı olur. Buna ek olarak tansiyonunuzu düşürmenize yardımcı olur.

32. Alerjik reaksiyonlarını azaltır

2. Alerjik reaksiyonlarını azaltır

Öpüşmek stresi azaltır ve daha olumlu hissetmeye başlarsınız. Bu da alerjileri azaltmaya yardımcı olabilir.

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Ancak partneriniz alerjik olduğunuz bir şeyi yerse, vücudunuzda alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var.

53. Cildi gençleştirir

3. Cildi gençleştirir

Öpüşmek yüz kaslarını ciddi derecede çalıştırır ve dakikada 26 kalori yaktırır. Peki, öpüşmek cildi nasıl gençleştirir?

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Öpüşmek yüzünüzdeki kan akışını arttırdığından, kollajen ve elastin üretimini uyarır ve bu da yüzünüzün daha genç görünmesine yardımcı olabilir.

74. Baş ve adet sancısını hafifletir

4. Baş ve adet sancısını hafifletir

Öpüşmenin faydaları saymakla bitmiyor. Bir diğer faydası ise baş ağrınız veya adet kramplarınız varsa, ağrıyı ortadan kaldırabilirsiniz.

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Öpüşmek kan damarlarınızı genişletir ve kan basıncınızı düşürür. Böylece ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

95. Çürük oluşumunu engeller

5. Çürük oluşumunu engeller

Öpüşmek, dişlerinizi zararlı bakterilerden koruyan ve diş çürümesini önleyen tükürük üretimini artırır. Bazı uzmanlar ayrıca tükürükteki mineral iyonlarının diş minesindeki küçük lezyonları onarmaya bile yardımcı olabileceğini söyler.

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Bununla birlikte, hem sizin hem de partnerinizin ağız hijyeni çok önemlidir. Çünkü öpüşürken bulaşabilen diş çürümesine neden olan bakteriler de vardır. Bu yüzden dikkatli olmalısınız.

116. Kilo verdirir

6. Kilo verdirir

Öpüşmek ayrıca vücudunuzun daha fazla dopamin üretmesine yardımcı olur. Vücudunuzda bu hormondan yeterince yoksa, sürekli yeme isteğiniz artabilir.

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Böyle durumlarda daha çok sağlıksız ve yüksek kalorili besinler tercih edilir. Bunu önlemek için dopamin seviyenizi yüksek tutarak iştahınızı kontrol edebilir ve kilo verebilirsiniz.

137. Uykulu ve yorgun hissetmeyi azaltır

7. Uykulu ve yorgun hissetmeyi azaltır

Dopamin ayrıca enerji seviyenizi de etkiler. Dopamin seviyeniz düşükse, kendinizi daha yorgun hissedebilir ve normalden daha fazla uykuya ihtiyacınız olabilir.

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Bu yüzden öpüşmek vücudunuzun yukarıda bahsettiğimiz gibi dopamin seviyesini artırır ve daha dinç olmanızı sağlar.

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Birini öptüğünüzde vücudunuzda gerçekleşen 7 sağlıklı tepki

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