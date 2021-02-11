• 11 Şubat 2021 - 15:06 • Son Güncelleme:
Birini öptüğünüzde vücudunuzda gerçekleşen 7 sağlıklı tepki
Öpüşmenin sağlığınızı ne kadar etkilediğini biliyor muydunuz? Sevdiğiniz birini öpmek sadece sizi ve partnerinizi iyi hissettirmez, aynı zamanda birçok sağlıklı yararı vardır. Örneğin, baş ağrınızı veya adet sancınızı geçirebilir. Peki, öpüşmenin hiç bilmediğiniz diğer faydaları neler? İşte birini öptüğünüzde vücudunuzda gerçekleşen 7 sağlıklı tepki...
• 11 Şubat 2021 - 15:06 • Son Güncelleme:
1
MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
1. Kolesterol seviyesini düşürür
Bir çalışma, daha sık öpüşen kişilerin daha düşük kolesterol seviyesine sahip olduğunu buldu. Öpüştüğünüzde vücudunuz daha fazla oksitosin üretmeye başlar.
3
2. Alerjik reaksiyonlarını azaltır
Öpüşmek stresi azaltır ve daha olumlu hissetmeye başlarsınız. Bu da alerjileri azaltmaya yardımcı olabilir.
7
4. Baş ve adet sancısını hafifletir
Öpüşmenin faydaları saymakla bitmiyor. Bir diğer faydası ise baş ağrınız veya adet kramplarınız varsa, ağrıyı ortadan kaldırabilirsiniz.
9
11
13
14