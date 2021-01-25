Böyle tüketirseniz kilo verdiriyor! Tatlı patatesin kimsenin bilmediği şaşırtıcı faydaları

Tatlı patates nedir? Anavatanı Orta Amerika olan, ancak çoğunlukla Asya’da üretilen, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok kıtada ve ülkede talep gören ‘tatlı patates’ kahkahaçiçeğigiller familyasından bir sebzedir.