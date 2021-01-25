• 25 Ocak 2021 - 13:35 • Son Güncelleme:
Böyle tüketirseniz kilo verdiriyor! Tatlı patatesin kimsenin bilmediği şaşırtıcı faydaları
Tatlı patates nedir? Tatlı patatesin sağlığa faydaları nelerdir? Tatlı patates en doğru şekilde nasıl tüketilir? Tatlı patates kilo verdirir mi? Diyet Uzmanı Neslişah Bozkaya Gök, son dönemlerde çok rağbet gören tatlı patates hakkında çok şaşıracağınız ve merak edilen tüm bu soruların cevabını yanıtladı. İşte hem yararlı hem de lezzetli bu besin hakkında bilmeniz gerekenler...
• 25 Ocak 2021 - 13:35 • Son Güncelleme:
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Tatlı patates nedir?
Anavatanı Orta Amerika olan, ancak çoğunlukla Asya’da üretilen, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok kıtada ve ülkede talep gören ‘tatlı patates’ kahkahaçiçeğigiller familyasından bir sebzedir.
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Bilinen klasik patates sebzesine göre, glüten içermediği için yüksek lif düşük kalorili ve besin değeri yüksektir. Orta boy bir tatlı patatesin içeriğinde bulunan (130 g ağırlığında) besin değerleri:
• Karbonhidrat - 26,2 g
• Protein - 2.04 g
• Yağlar -0.065 g
• Elyaf - 3,9 g
• Kalsiyum - 39 mg
• Potasyum - 438 mg
• Sodyum - 71,5 mg
• C vitamini - 3.12 mg
• A Vitamini - 922 ug ‘dır.
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