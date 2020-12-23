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23.12.2020 - 10:10 |

Gergin boyun sendromu nedir? Gergin boyun sendromu belirtileri nelerdir?

Gergin boyun sendromu sıklıkla yorgunluk, boyunda sertlik, boyun ağrısı veya boyundan başlayan baş ağrısına sebep olur. Peki, gergin boyun sendromu ne anlama geliyor? Gergin boyun sendromu belirtileri nelerdir? Gergin boyun sendromuna sebep olan durumlar nelerdir? Tedavisi için hangi yöntemler kullanılır? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.

Gergin boyun sendromu nedir? Gergin boyun sendromu belirtileri nelerdir?
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Gergin boyun sendromu boyunda sertlik, boyun ağrısı veya boyundan başlayan baş ağrısına eden olur. Bazen tetik noktalar olarak adlandırılan hassas alanlar veya küçük, sert hassas noktalar vardır. Genellikle boyun gerginliği veya serviko-brakiyal (boyun kol) sendrom olarak adlandırılır ve bazen trapezius miyaljisi ile karıştırılır.

Gergin boyun sendromu ne anlama gelir?

Gergin boyun sendromu tam olarak ifade edilmesi zor bir terimdir ve yaygın olarak “servikobrakiyal”, servikal (boyun) ve brakiyal (omuz ve/veya kol) adı verilen boyun ve omuz bölgelerini içeren çeşitli bozuklukları veya sendromları kapsayabilir.

Bu adlardan bazıları, trapezius miyaljisi, kas romatizması, duruşla ilişkili boyun ağrısı, gerginlik kas ağrısı, fibrosit, miyofasyal sendrom veya boyun zorlanması gibi isimlerdir.

Bunlar biraz belirsiz terimler olsa da, kas (miyalji) bileşeninden dolayı boyun ve omuz-kol ağrısı (serviko-brakiyal) çok yaygındır ve çok fazla iş gücü kaybından sorumludurlar. Uzun süreler boyunca tekrarlı hareketler ve/veya kötü duruş gerektiren hareketlerle birlikte zihinsel stres yaşayan ofis ve fabrika çalışanları arasında yaygındır. Bu sendroma birçok isim verilebilir; mesleki miyalji, mesleki serviko-brakiyal bozukluk veya hatta teknoloji boynu gibi.

Bu sendromda; boyun ve omuz ağrısı, hassas ve sert kaslar gibi objektif bulgular, kaslarda hassas, sert alanlar veya nodüller ve spazmlar gibi hissedilen tutuk alanlar bulunur. Tetik noktaları olarak adlandırılan kaslardaki bu hassas alanlar, ağrı, uyuşukluk veya karıncalanmanın baş, boyun, omuzlar ve üst sırtın daha uzak bölgelerine yayılmasına neden olabilir, ancak bu ağrılar sıkışmış sinirlerle ilişkili değildir. Bu gergin kaslar doğası gereği sinir sistemi ile ilgili olağandışı hisler üretebilir ve bazıları tarafından psikolojik bir reaksiyon olduğu düşünülür ve bu da mesleki nöroz veya psikojenik romatizma gibi biraz rahatsız edici tanımlara yol açar.

Gergin boyun sendromu belirtileri;

-Boyun ve omuzlarda ve bunların birleştiği yerlerde ağrılar

-Ağrı boyun, omuz ve / veya üst kol (serviko-brakiyal) alanının iki tarafında veya sadece bir tarafında olabilir

-Gerilim tipi ve kas kökenli baş ağrıları vardır

-Boyunda kas spazmları

-Donuk bir ağrı, kol ve ele doğru yayılabilir

Gergin boyun sendromuna sebep olan durumlar

Gergin boyun sendromunda kas ağrısının (miyalji) sebebi; bariz ve müphem yaralanmalar, disk herniasyonu, enfeksiyon veya enflamatuar / dejeneratif hastalıklardan kaynaklanabilir, ofis çalışanları, kasiyerler, montaj hattı çalışanları ve paketleme işlerinde çalışanlarında sıklıkla görülebilir, bazen “primer gerilim miyaljisi” olarak adlandırılan bir servikobrakiyal (boyun-kol) sendrom veya bozukluk olarak tanımlanır. Bu durum; yorgunluk, aşırı çalışma, uzun süreli aynı pozisyonda kalmak, hareketsizlik, rüzgâra maruz kalmak, gerginlik ve duygusal stres ve depresyon gibi psikolojik faktörlerle ilgili kas problemlerini de kapsar.

Gergin boyun sendromu, kas gerginliği ve zihinsel faktörlerin bir kombinasyonu olabilir. Kas faktörleri; değişik hızlarda yüzlerce kez tekrarlanan parmak, bilek ve kol hareketleri, yüksek hızlarda tekrarlanan hareketler, uygun olmayan pozisyonlarda yapılan hareketler, baş üstü aktiviteler.

Monoton çalışma şartları, yoğun konsantrasyon ve dikkat gerektiren işler, zihinsel stres, kötü aydınlatma ve gürültü boyunda gerginlik sendromuna neden olabilecek çalışma koşullarına sebep olabilir.

Kolların baş seviyelerinden yüksek pozisyonlarda kaldırılmış olarak çalışılması boyun gerginliğine ve omuz / kol kas yorgunluğuna neden olabilir. Bu tip mesleklerde, trapezius, deltoid ve supraspinöz kasların gerginliğini görürüz.

Bu sendromun nedeni tam olarak belirsizdir. Yaygın kanaat, uzun süreli ve kalıcı (kronik) kas yorgunluğu ve kas ağrısı ile sonuçlanan, atık madde ve kan dolaşımının azalmasıdır. Sabit bir pozisyonda kas gruplarının sürekli olarak kasılması kan damarlarını sıkıştırarak dolaşımı engeller.

Diğer ilgili faktörler

Hem fiziksel hem de psikolojik faktörlerle ilgilidir. Bilgisayar mausu kullanmak, boyun ağrısı ve omuz ağrısı risklerinde artışa sebep olabilir. Bir çalışma, haftada 25 saatten fazla bilgisayar kullananlarda gergin boyun sendromu riskinin, daha az bilgisayar kullanan veya hiç kullanmayanlardan dört kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Başka bir çalışmada, kadınlarda günde yaklaşık 4 saat bilgisayar kullanılması boyun omuz gerginlik sendromu riskini artırmıştır.

Boyun gerginlik sendromunun ortak nedenleri:

-Uzun süre desteksiz oturma ve öne eğilme

-Bilgisayar monitörü yüksekliği göz hizasında değil ve / veya yan tarafa yerleştirilmiş bilgisayar.

-Boyun ve omuz arasında sıkıştırılmış telefonla konuşmak.

-Sırt desteği kötü koltuklar

-Desteklenmeyen dirsek ve önkolları olan bir klavye kullanma

-Belgelere bakmak için tekrarlanan baş eğme hareketi

Ortak çözümler:

-Boyun egzersizleri, duruşa dikkat etmek, her 30 ila 40 dakikada bir egzersiz molası vermek

-Uygun yükseklik için ergonomik bir bilgisayar kurulumundan veya ayarlanabilir bir monitör standından yararlanın

-Belgeleri okuyup yazarken boynu dengeli bir duruşta tutmak için belge standı kullanın

-Omurga için iyi destek sağlayan ve otururken omuzları öne itmeyen yeterince yüksek bir sırt desteğine sahip bir sandalyeye sahip olun

-Telefon kullanırken kulaklık kullanın

Bu nedenle, size gerginlik boyun sendromunuz olduğu söylendiyse, şimdi bunun ne olduğunu ve yardımcı olacak bazı çözümleri daha iyi anlayabilirsiniz. Bunun psikolojik bir bileşeni olduğunu da unutmayın ve işyerinde ve evde stresi azaltmanın yollarını bulmaya çalışın.

 

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