• 11 Şubat 2021 - 01:05 • Son Güncelleme:
Kuru ve hasar görmüş saçları canlandıracak bakım önerileri
Saçınız kişiliğinizi ve tarzınızı gösterir. Bu nedenle saçlarımız donuk ve kırılgan bir hal aldığında kendimizi iyi hissetmeyiz. İşte kuru ve hasar görmüş saçları; yumuşak, beslenmiş saçlara çevirmenin kolay yolları...
• 11 Şubat 2021 - 01:05 • Son Güncelleme:
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Besleyici yağlar
Şampuan ve saç kremi seçerken mutlaka ürün etiketini kontrol edin. Saçınızın doğal yağlarını ve nemini uzaklaştırabilecek alkollü ürünlerden kaçının.
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