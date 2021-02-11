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• 11 Şubat 2021 - 01:05 • Son Güncelleme:

Kuru ve hasar görmüş saçları canlandıracak bakım önerileri

Saçınız kişiliğinizi ve tarzınızı gösterir. Bu nedenle saçlarımız donuk ve kırılgan bir hal aldığında kendimizi iyi hissetmeyiz. İşte kuru ve hasar görmüş saçları; yumuşak, beslenmiş saçlara çevirmenin kolay yolları...

• 11 Şubat 2021 - 01:05 • Son Güncelleme:
1Besleyici yağlar
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Besleyici yağlar

Şampuan ve saç kremi seçerken mutlaka ürün etiketini kontrol edin. Saçınızın doğal yağlarını ve nemini uzaklaştırabilecek alkollü ürünlerden kaçının.

2

Kuru ve yıpranmış saçınız için avokado yağı, argan yağı veya Hindistan cevizi yağı gibi besleyici saç bakım yağları ile formüle edilmiş ürünleri kullanmaya özen gösterin.

3Doğru saç hijyeni

Doğru saç hijyeni

Doğru saç hijyeni sağlamak önemlidir. Ancak saçınızı çok sık yıkamak saçınızın doğal yağlarını kaybetmesine neden olur. Bu da saçınızı yavaş uzayan ve cansız bir hale sokar.

4

Saçınızı beslemek için doğru saç kremini kullanın. Saçlarınızı kuruturken saçınızı yüksek ısıya maruz bırakıp kurutmak için acele etmeyin.

5Saç boyaları

Saç boyaları

Saçınızı düzenli olarak boyatıyorsanız; boyalı saçlar için özel olarak formüle edilmiş hafif şampuanlar ve saç kremleri arayın. Böylece saçınıza ihtiyaç duyduğu nemi geri kazandırmış olacaksınız.

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