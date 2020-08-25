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25.08.2020 - 12:10 |

Rosie HW, Victoria Beckham ve Meghan Markle bu parfümü kullanıyor

Zarif cam şişeleri ve muhteşem kokularıyla parfümler hepimizin vazgeçilmezi. Ünlüler, güzellik editörleri ve hatta kraliyet ailesi dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki kadınların kalbine giren yaz kokuları Rosie Huntington-Whiteley, Victoria Beckham ve Meghan Markle'ın ortak noktası! İşte detaylar..

Rosie HW, Victoria Beckham ve Meghan Markle bu parfümü kullanıyor
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Rosie Huntington-Whiteley'in güzellik rutini ve tarzı hakkında, Victoria Beckham'ın her zaman bakımlı ve ikonik moda anlayışıyla, Megan Markle'ın asi ama zarif tavrıyla hep yakından ilgilendik.

Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında olan meyve aromalı hafif kokular ünlü isimlerin radarında. Bu 3 ikonik isim de meyve kokularından vazgeçemiyor.

Rosie HW, limon ve mandalina esanslarının annesini ve büyükannesini hatırlattığını söylüyor. Ünlü model ne zaman biraz rahatlığa ihtiyaç duysa bu tür kokuları tercih ediyor. 

Gerçekten zarif, taze ve modern bu kokular, Victoria Beckham tarafından da tercih ediliyor. Beckham'ın tercihi ise greyfurttan yana. Beckham'ın parfümünü tazeleyici özellikleriyle biberiye, nane ve yenibahar tamamlıyor. Bu tür alt tonlar kokunun canlandırıcı ve taze hissine katkıda bulunur.

Meghan Markle, Sussex Düşesi unvanını benimsediğinden beri güzellik rejimi konusunda çok daha gizli olmak zorunda kalsa da, parfüm seçimi konusunda oldukça açık. İnci çiçeği, yaban gülü, çan çiçeği ve hurma karışımlı parfüm Markle'ın favorisi. 

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