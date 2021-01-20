Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi nasıl olmalı?

“Her kişinin rahat ettiği bir yatak ve belirli bir sertliği vardır” Omurga sağlığı için “yumuşak yatak mı?” yoksa “sert yatak mı?” sorusuyla oldukça sık karşılaştığının altını çizen Doç. Dr. Akif Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aslına bakarsanız ikisinin de doğru olduğunu söyleyemeyiz. Orta sertlikte bir yer en uygunu olacaktır. Ancak bu durum kişiden kişiye değişebilmektedir. İnsanlar uzun zamandır yattıkları sert ya da yumuşak yataklara adapte olurlar ve farklı bir yatakta yatınca yenisini genelde vücutları yadırgar. ‘Uyudum ama dinlenemedim’ söylemleri oluşur. Vücudumuz kendi yatağımıza adapte olmuş durumdadır. Her kişinin rahat ettiği bir yatak ve belirli bir sertlik vardır. Kişiye özel olarak belirlemekte fayda olacaktır.”