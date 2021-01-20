• 20 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi nasıl olmalı?
Yaşam kalitesini en fazla etkileyen faktörlerin başında uyku kalitesi geliyor. Sağlıklı bir uyku elde edebilmenin yolu ise doğru uyku ekipmanlarını seçebilmekten geçiyor. Çünkü bizi gün boyu ayakta ve otururken dik tutan omurgamızın rahatlığını ve konforunu destekleyecek bir yatak gerekli. Peki, omurga sağlığı için yatak seçimi nasıl olmalı? Yatak seçiminin uyku üzerindeki etkisi nedir?
• 20 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Doç. Dr. Akif Albayrak, insan vücudunun uyku moduna geçince gün içinde oluşan mikro ve makro hasarların tamirini gerçekleştirdiğini bunun için de farklı vücut tiplerine sahip olan kadın ve erkeklerin kendilerine uygun yatakları tercih etmesi gerektiğini söyledi.
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Omurganın gün içerisinde aldığı duruş pozisyonunu uyku sırasında da sağlamak omurga sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle tercih edilecek yatağın, omurganın ve disklerin üzerine en az yükün bindiği uyku pozisyonlarına elverişli olması şart. Bu noktada insan vücudunun uyku moduna geçince gün içinde oluşan mikro ve makro hasarların tamirini gerçekleştirdiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Doç. Dr. Akif Albayrak, yatıp uyuduğumuz yatağın bu nedenle çok önemli olduğunun altını çizdi.
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“Her kişinin rahat ettiği bir yatak ve belirli bir sertliği vardır”
Omurga sağlığı için “yumuşak yatak mı?” yoksa “sert yatak mı?” sorusuyla oldukça sık karşılaştığının altını çizen Doç. Dr. Akif Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aslına bakarsanız ikisinin de doğru olduğunu söyleyemeyiz. Orta sertlikte bir yer en uygunu olacaktır. Ancak bu durum kişiden kişiye değişebilmektedir. İnsanlar uzun zamandır yattıkları sert ya da yumuşak yataklara adapte olurlar ve farklı bir yatakta yatınca yenisini genelde vücutları yadırgar. ‘Uyudum ama dinlenemedim’ söylemleri oluşur. Vücudumuz kendi yatağımıza adapte olmuş durumdadır. Her kişinin rahat ettiği bir yatak ve belirli bir sertlik vardır. Kişiye özel olarak belirlemekte fayda olacaktır.”
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“Zaman geçtikçe yattığımız yatağın sertliğini de aynı oranda arttırıyoruz”
Vücut tipi farklılıklarından dolayı aynı yatağın herkese uygun olmadığının belirten Doç. Dr. Akif Albayrak, “Yatak tercihinde vücudumuzun yağ-kas oranının yanı sıra omurgamızın şekli, bel çukuru vs. gibi farklar etkili olmaktadır. Bu nedenle de vücut tipi farklarından dolayı aynı yatak herkese uygun olamaz. Bu konuyu örneklendirmem gerekirse çocuklar için daha yumuşak yataklar tercih edilirken bu durum büyüdükçe ve ağırlığımız arttıkça değişim göstermektedir. Zaman geçtikçe yattığımız yatağın sertliğini de aynı oranda arttırıyoruz. Bu bilinçle de yatak endüstrisi de kişiye özel yataklar üretiyor” açıklamasında bulundu.
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