Siyah noktalarınızı sıkmamanız için 3 neden

1. Tamamen başarılı olamayabilirsiniz

Siyah noktalar oldukça esnek ve çıkarılması zor yapılara sahip olabilir. Onlardan kurtulmaya çalışırken, daha fazla ortaya çıkmalarına sebep olabilirsiniz.



Siyah noktalarınızı sıkmak, cilt tahrişine neden olurken potansiyel olarak lekenin içine daha fazla bakteri girmesine sebep olabilir. Ayrıca gözeneklerinizin büyümesine de neden olabilirsiniz.

Siyah noktalardan onları sıkarak kurtulmak istiyorsanız, işi profesyonellere bırakmalısınız.

2. Yağ ve bakteriler daha fazla siyah noktaya neden olabilir

Bakteriler siyah noktaların içine gömülüdür ve siyah nokta çıkarıldığında çevreleyen gözenekleri etkileyebilecek bakteriler de dışarı çıkmış olur.



Üstelik siyah noktaların kökü tahmin ettiğinizden daha uzun olduğundan, cilt altındaki bakteriler gün yüzüne çıkacak ve size akne problemi yaşatacaktır.

3. Cilt tahrişi



Cildinizi sıkmak ve baskı uygulamak cildinizi gerçekten tahriş edebilir. Siyah nokta çıkarmaya çalıştığınız bölgede iltihaplanmaya neden olabilir. Bunun yanı sıra yara izi oluşumu da görülebilir.

Bazen siyah noktayı çevreleyen doku, iltihap sonrası hiper-pigmentasyon nedeniyle koyu lekeler de geliştirebilir.