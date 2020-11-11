• 11 Kasım 2020 - 14:00 • Son Güncelleme:
Vertigonun en sık nedenleri nedir? Vertigonun kesin tanısı nasıl konur ?
Vertigo, baş dönmesi demektir ve genellikle aniden ortaya çıkar. Çoğunlukla bulantı ve sersemlik hissi eşlik eder. Kusma nadiren oluşur. Baş dönmesi çok şiddetli olabileceği gibi kişinin günlük işlerini yapmasına engel olmayacak kadar hafifte olabilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu hakkında önemli bilgiler verdi.
• 11 Kasım 2020 - 14:00 • Son Güncelleme:
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