Geri Dön

Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Vertigonun en sık nedenleri nedir? Vertigonun kesin tanısı nasıl konur ?
• 11 Kasım 2020 - 14:00 • Son Güncelleme:

Vertigonun en sık nedenleri nedir? Vertigonun kesin tanısı nasıl konur ?

Vertigo, baş dönmesi demektir ve genellikle aniden ortaya çıkar. Çoğunlukla bulantı ve sersemlik hissi eşlik eder. Kusma nadiren oluşur. Baş dönmesi çok şiddetli olabileceği gibi kişinin günlük işlerini yapmasına engel olmayacak kadar hafifte olabilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu hakkında önemli bilgiler verdi.

• 11 Kasım 2020 - 14:00 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Vertigonun en sık nedenleri nedir? Vertigonun kesin tanısı nasıl konur ?

Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

Eksik ve çürük dişler sindirimi mahvediyor! Midede...

Bel fıtığı patlar mı? Tedavisini tek tek açıkladı

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet