Gamze İsminin Anlamı Nedir? Gamze Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gamze ismi kökeni Arapça olan bir addır. Bu isim aynı zamanda Arapçada sözcük anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda hem sözlük anlamı ile hem de isim anlamı üzerinden ortak şekilde kullanılan bir kelimedir.



Gamze Ne Demek?



Gamze iki farklı anlamı üzerinden karşılık bulmaktadır.



- Süzgün bakış

- Çene ya da yanak çukurluğu



Özellikle ikinci anlamı ile beraber çok fazla bilinen bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak yukarıda yazılan bir anlam ailede Arapçada sözcük anlamı üzerinden kullanılmaktadır. Türkçede ise kız çocukları için çok sevilen ve değerlendirilen en güzel isimler içerisinde yer alıyor.



Gamze adını farklı isimlerle bir araya getirebilir ya da tek başına kullanabilirsiniz. Kulağa hoş gelen telaffuzu ve anlamı ile beraber her açıdan sevilen bir isimdir. Özellikle görsel açıdan yanaklarda oluşan Gamze'nin etkisi nedeniyle, pek çok bebeğin kız çocuğu için bu ismi değerlendiriyor.



Gamze İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son dönemlerde en dikkat çeken ve en çok ilgi gören isimler arasında Gamze geliyor. Aynı zamanda İnternetten araştırılan bilgilerden biri de Gamze isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Gamze Kur'an'da yer almamaktadır.



Kökeni Arapça olan ve Türkiye'de yerleşik olarak uzun yıllardır kullanılan Gamze ismi, kız çocuklarına verilebilecek en güzel adlar içerisinde bulunmaktadır. Henüz izin verme konusunda karar aşamasında iseniz, kız çocuğunuz için değerlendirebileceğiniz en güzel adlar içerisinde bulunuyor. Özellikle son zamanlarda yoğun ilgi gören bir isim olduğunu söylemek mümkün.