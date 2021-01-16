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16.01.2021 - 09:59 |

Gastrite Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Gastiri Olan Kişinin Yemesi Ve Yememesi Gerekenler

Gastrit zorlayıcı bir mide rahatsızlığıdır. Sizin için gastrite ne iyi gelir, nasıl geçer? Gastriti olan kişinin yemesi ve yememesi gerekenler nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Gastrite Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Gastiri Olan Kişinin Yemesi Ve Yememesi Gerekenler
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 Bir gastrit, mide mukozasının akut veya kronik enflamatuar bir patolojidir. Sebepler çok sayıda olabilir. Gastrit, tıbbi tedavi olmaksızın mide ülseri gibi ciddi sorunlara dönüşebilir.

 Gastrite Ne İyi Gelir?

 Mide ekşimesi, mide bulantısı… gastritin neden olabileceği pek çok semptom. Daha iyi sindirim rahatlığı için, bu nedenle en rahatsız edici olanlardan kaçınarak doğru yiyecekleri seçmeniz önerilir.

 Enflamasyonu azaltmak ve refahı artırmak için antioksidan bir diyet uygulamalısınız. Programda renkli meyve ve sebzeler, taze otlar olmalı. Sebzeler tercihen pişirilerek yenilecek, et veya balık yağsız pişirilmeli. Salata soslarında tereyağı veya sıvı yağ gibi çiğ yağlı maddelerin tüketimi sınırlı olmalıdır.

 Gastrit için diyet, uygun bir diyet benimsenmesi, inflamasyon tırmandığı önlemek için önemlidir. Yenen besinler, sindirim sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar. Gastrit diyeti, hafif normal olarak adlandırılan diyetle karşılaştırılabilir.

 Gastrit, akut veya kronik olabilir. Genellikle mide salgıları ve midenin motor becerilerindeki bir rahatsızlık ile ilişkilidir. Fazla lif mide tahrişini daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, özellikle ağrı durumunda geçici olarak sınırlandırılmalıdırlar

 Gastrit Nasıl Geçer?

 Gastrit durumunda, diyetinizi değiştirmeniz ve belirli yiyecek türlerinin tüketimini teşvik etmeniz önerilir. Gaza neden olabilecek baharatlı veya baharatlı yiyeceklerden kaçının. Yağlı ve yağlı müstahzarları yüksek veya pişmiş yağ içeren yiyecekleri sınırlayın. Vücudun asitliğine karşı savaşan bikarbonat bakımından zengin olmaları nedeniyle meyve, sebze ve bakliyat alımına izin verilmektedir. Çiğ yağlarda ve tercihen sebzelerde tüketilen az yağı tercih edin. Et ve beyaz balık tüketimi azaltılmalı. Sindirim sistemine saldırabilecek gazlı içeceklerden kaçının.

 Yemeklerin dışında aşırı tatlı yiyeceklerden kaçının. Alkol ve tütün açıkça tolere edilmez.

 Gastrit Olan Kişinin Yemesi ve Yememesi Gerekenler Neler?

 Yiyecekleri iyi pişirdiğinizden emin olun. Çünkü az pişmiş yiyecekler (özellikle sebzeler, nişastalar, tahıllar vb. gibi lif bakımından zengin olanlar) da tahrişe neden olabilir. Alkol tüketimini kesmeniz gerekir.

 Pişmiş yağlar diğer gıdalarda daha sindirimi daha zordur. Bu yüzden tükettiğimizde midemiz enzimlerin düzgün sindirilebilmesi için salgılanmasını arttırır. Bununla birlikte, gastrit durumunda, mide mukozası zayıflar, bu nedenle mide duvarı, kendi sindirim salgılarımızın ona saldırabileceği ölçüde daha az dirençlidir. Bu nedenle, pişmiş yağ gibi mide aşırı salgılanmasına neden olabilecek gıdalardan kaçınılması önerilir.

 Genellikle gözden kaçan ancak gastrit durumunda çok önemli olan bir tavsiye de yemek yemeye zaman ayırın. İyi çiğneme ve yavaş yemenin yanı sıra sakin beslenmek de önemlidir. Aslında, yavaş ve sakin bir şekilde yemek yemek çok önemlidir çünkü yiyecekleri iyi çiğnemenize zaman ayırabilirsiniz. Bununla birlikte, unutmayın: çiğneme, yiyeceğin tükürük (yiyeceklerin sindirilmesine izin veren enzimler içeren) emdirilmesine ve dolayısıyla yiyeceklerin sindirilmesine izin verir.

 Gıda sıcaklığı da mide mukozasını etkileyebilir. Bu nedenle, bulaşıkları yeterli sıcaklıkta (ılık) tercih etmek ve çok sıcak bulaşıklardan kaçınmak bağırsak mukozasını korumaya yardımcı olur ve bu nedenle semptomları kötüleştirebilecek tahrişi önler.

 Gastrite Ne Sebep Olur?

 Bu spesifik iltihap, midenin bağışıklık savunmasının işleyişini değiştirir. Sonuç, içerdiği mide asidi, mide duvarlarına saldırarak sonuçta iltihaplanma sürecini tetikler.

 Bu fenomenin birden fazla kaynağı olabilir. Bu nedenle, akut gastrit genellikle Helicobacter pylori bakterisinden kaynaklanır. Midenin iç yüzeyine düzenli olarak saldıran. Ancak, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların uzun süreli uygulanmasından veya aşırı alkol tüketiminden de kaynaklanabilirler. Kronik gastrit genellikle diğer patolojilerle ilişkilidir.

 Gastrit semptomları, fonksiyonel sindirim bozukluklarının (dispepsi) çoğunda bulunanlara benzer. Bu nedenle akut veya kronik gastritli hasta midede yanma ve kramplardan şikayet eder. Genellikle bu belirtiler yemek saatlerinde veya hemen sonrasında ortaya çıkar.

 Yağlı yiyecekler tüketmek daha fazla safra reflüsüne neden olur. Bazı kişilerde ayrıca dilde iltihap ve pamukçuk vardır. Bu semptomlarla karşılaşıldığında, iştahsızlık ve kilo kaybının bunlarla ilişkilendirilmesi nadir değildir. Bazen küçük ama kalıcı bir kanama meydana gelir ve demir eksikliği anemisine neden olur.

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