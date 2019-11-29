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29.11.2019 - 15:22 |

Gastroenteroloji nedir, neye bakar? Gastroenteroloji (hepatoloji) bölümü doktoru (gastroenterolog) hangi hastalıklara bakıyor?

"Gastroenteroloji nedir, neye bakar? Gastroenteroloji (hepatoloji) bölümü doktoru (gastroenterolog) hangi hastalıklara bakar?" sorularının cevabı internette birçok kişi tarafından aranıyor. Yemek borusu, mide, ince bağırsak ve daha birçok alanı inceleyen gastroenteroloji hakkında tüm detaylar haberimizde...

Gastroenteroloji nedir, neye bakar? Gastroenteroloji (hepatoloji) bölümü doktoru (gastroenterolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Mide, yemek borusu, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra yolları ve karaciğerin normal fonksiyon ve hastalıklarının inceleyen gastroenteroloji internette en çok arananlar listesinde yerini aldı. Peki gastroenteroloji nedir, neye bakar? Gastroenteroloji (hepatoloji) bölümü doktoru (gastroenterolog) hangi hastalıklara bakar?

Gastroenteroloji nedir, neye bakar?

Birçok kişi gastroenterolojinin sadece mide de oluşan hastalıkları kapsadığını biliyor. Ancak gastroenteroloji vücutta bilinmeyen birçok alanla ilgileniyor. Öncelikle gastroenteroloji ne demek bunu incelemek gerekir. Peki gastroenteroloji nedir, neye bakar?

Gastroenteroloji ne demek?

Gastroenteroloji ,sindirim sistemi kanalı dediğimiz yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak (kolon) ve makat bölgesi hastalıkları,karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve yolu hastalıkları, pankreas hastalıkları ile karın duvarı hastalıklarını inceleyen yani karın içi organlardan böbrekler hariç tüm organların hastalık ve tanı ve tedavisiyle ilgili bilim dalıdır. Peki bu bölümü inceleyen doktor hangi hastalıklara bakar? 

Gastroenteroloji (hepatoloji) bölümü doktoru (gastroenterolog) hangi hastalıklara bakar?

Yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra yolları ve karaciğer fonsiyonlarında problem yaşayan birçok kişi dahiliye dışında bu alanda ilgilenen bölüm doktorunu bilmiyor. Peki bu bölümle ilgilenen gastroenterolog nedir? Gastroenteroloji (hepatoloji) bölümü doktoru (gastroenterolog) hangi hastalıklara bakar? İşte bu 2 sorunun cevabını sizler için yanıtladık. 

Gastroenterolog nedir?

Gastroenteroloji, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalı. Bu bilim dalı uzmanına gastroenterolog denilmektedir.

Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?

-Anormal dışkı rengi
-Anal sızıntı
-Kanlı dışkı (hematochezia)
-Kronik karın ağrısı veya kramp
-Kronik kabızlık veya ishal
-Kronik mide ekşimesi ve hazımsızlık
-Kronik bulantı veya kusma
-Yutma güçlüğü
-Aşırı şişkinlik veya gaz
-İştah kaybı
-Bağırsak kontrolünün kaybı
-Yetersiz beslenme
-Yutarken ağrı (odinofaji)
-Rektal kanama
-Kan alışkanlıklarında ani değişiklikler
-Açıklanamayan kilo kaybı
-Gözlerin ve / veya cildin sararması (sarılık)

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