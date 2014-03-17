GeBe İlkbahar Yaz Koleksiyonu ile Yaza Merhaba

Her mevsim başka güzel. Fakat ilkbaharın sakin, sessiz, yer yer utangaç ışığı içimize doğduğunda, biliriz ki bu mevsim mutluluğa, huzura GeBe! Yeşil örtüsüne bürünen toprağa, meltemiyle saçımızı okşayan havaya, pembe beyaz elbiselerini giyen bahar dallarına bakıp, cıvıl cıvıl kuşların senfonisine eşlik ederek, gönül dolusu "Hoşgeldin"ler fısıldıyoruz. Doğa tüm cömertliğiyle cevaplıyor bizi: "Merhaba!"



Aşkın en güzelini içinde büyüten anne adayları için, aslında ilkbahardan daha güzel bir mevsim olamaz. Baharın eteklerinde çiçekler açarken, renklere boyanırken dört bir tarafımız, doğadan ilham alan GeBe 2014 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu siz anne adaylarıyla buluşmayı bekliyor.



Toucan Paradise, Summer Coctail, Pure Energy ve Ultra-Marine olarak dört ana temadan oluşan koleksiyonda, sezon trendleri farklı tasarımlarla bütünleşiyor.



"Toucan Paradise" temasında, çam yeşilleri, çiçek desenleri, turuncu ve elektrik Mavi pantolonlar, rengarenk bluzlar ile kendinizi büyük bir ormandaki neşeli papağanlara eşlik ederken bulacaksınız.



Gökkuşağı renklerinden ilham alarak tasarlanan "Summer Coctail" temasında, cam göbeği ve şeker pembe üstler, elma yeşili ve limonota sarılarıyla kombinlenerek, adeta serin bir meyve kokteylini andırıyor.



"Pure Energy" temasında taş, safari, ekru ve Gümüş gibi natural tonlar açelya pembe ve portakal turuncu renkleriyle kombinlenerek, dingin ofis grubuna enerji katıyor.



Kırmızı, lacivert ve beyazın uyumundan oluşan klasik denizci teması, bu sezon yeni bir görünüme bürünüp, seramik yeşilleri ve elektrik mavileri eklenerek "Ulra-Marine" temasını oluşturuyor.



2014 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu ile GeBe Hamile Giyim, anne adaylarını enerjik, renkli ve neşeli bir yolculuğa çıkartıyor.



Bu yolculukta, doğan her yeni günü GeBe koleksiyonu ile karşılamaya hazır olun...