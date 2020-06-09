Gebeler coronavirüs konusunda endişelenmeli mi?

Coronavirüs (Korona/Covid-19) ilk ortaya çıktığı Aralık 2019 döneminden bu yana anne karnında anneden bebeğe geçtiğine dair bir vaka bildirilmemiş, şu ana kadar elde edilen bilgiler üzerinden değerlendirildiğinde hamilelerin diğer insanlara göre daha riskli olarak değerlendirilmemektedir. Şu an için coronavirüs (Korona/Covid-19) özelinde hamileler riskli grupta diye kesin bir ifade kullanmasak bile gebelikte bağışıklık genel olarak baskılandığı için özellikle grip, influenza ve diğer enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda hamileler risk grubunda yer almaktadır. Örneğin anne adayları için influenza virüsü çok tehlikelidir. Coronavirüs (Korona/Covid-19) için henüz böyle kesin bir bilgi bulunmuyor. Mevcut bilgilere bakıldığında da hamilelerde bir risk artışı görülmüyor. Ayrıca bu dönem içinde salgın var olduğu ülkelerde doğum sonrası bebeklerde coronavirüs (Korona/Covid-19) tanısı bulunmuyor.

Bebeklere enfeksiyon geçtiği saptanmamış

Bilim adamları doğum yapanlarda herhangi bir komplikasyon görülmediğini, bebeklere enfeksiyon geçirmediğini, anne sütünde virüs saptanmadığını kısıtlı sayılarla da olsa bildirdiler. Benzer şekilde İngiltere tedavi algoritmaları da gebe bir kadının gebe olmayandan daha büyük bir risk taşımadığını, toplum için geçerli genel önerilerin gebeler için de geçerli olduğunu belirtiyor. Hafif geçirilen Covid-19 atağında kullanılan temel ilaçlar da uzun yıllardır bilinen ve gebelerin nispeten güvenle kullanabileceği ilaçlar. Bu bilgiler ışığında aslında içimizi bir nebze daha ferah tutabiliriz.

Hamilelikte coronavirüsten nasıl korunmalıyız?

En başta önemli olan temel hijyen kurallarının uymalarıdır. Sağlıklı ve dikkatli beslenme, temel ve kişisel hijyen kurallarına hassasiyetle uymak ve riskli ortamlardan kaçınmak hamileler için çok çok önemlidir. Özellikle bu dönemde kapalı ve havasız ortamlarda bulunmamak, mümkünse toplu taşıma araçlarında dikkat etmek, mecbur kalmadıkça hastane gibi ortamlarda bulunmamaları gerekmektedir.

Gebelikte coronavirüs korunma önlemleri nelerdir?

Bulundukları ortam sık sık havalandırılmalı,

Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmamalı,

Mecbur kalmadıkça toplu taşıma araçları kullanılmamalı,

Eller sık sık ve hijyene uygu şekilde yıkanmalı,

Kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı (havlu, cep telefonu, kalem, bardak, tabak, çatal vb.)

Düzenli ve sağlıklı beslenmek ihmal edilmemeli,