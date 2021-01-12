Gebeliğin 38. haftasında neler oluyor? Doğum belirtileri nelerdir?

Gebelik kadınların hayatında zorlu geçen 9 aylık bir dönemdir.

Gebeliğin 38. haftasında neler oluyor?

Gebelik 9 aylık bir süreçtir. İlk aylarda çok fazla hissedilmeyen, kadınları çok fazla zorlamayan gebelik haftalar geçtikçe zorlaşmaktadır. Sancılar başlamakta ve git gide de artmaktadır. Bunun yanında hamile kadınların karnı haftalar geçtikçe büyüme gösterir.

Gebeliğin 38. haftası sancıların arttığı, karnın iyice büyüyüp şekillendiği doğumun da yaklaştığı haftalardır. Bu dönemde kadınlar da bazı değişiklikler görülmektedir. Bu değişiklikler fiziksel anlamının yanında aynı zamanda psikolojik değişikliklerdir. Fiziksel olarak karın iyice büyümüştür. Aynı zamanda sancılar da artış göstermiştir.

Ara ara bacaklar da elektrik çarpmasına benzer hisler duyulabilmektedir. Bu dönemde bebek tam bir gelişme çağına girmiştir. Bu nedenle beslenmemize bu dönemde daha fazla dikkat etmemiz gerekir ve besin değeri yüksek, vitamin kaynaklı besinler tüketmeliyiz. Psikolojik olarak ise kadınlar bu dönem de fazla kilo aldıklarından dolayı kendilerini çirkin hissetme hissine kapılabilirler. Aynı zamanda kadınların bu haftalar en duygusal olduğu zamanlardır. Eşlerin bu dönemde daha titiz davranması gerekir.

Doğum belirtileri nedir?

Doğum hayata yeni bir insan getirme işlemidir. 9 aylık hamilelik süreci bitmiş ve artık bebek dünyaya gelmeye hazır hale gelmiştir. Doğum belirtileri çeşitlidir. Örnek olarak, rahimde kasılmanın yaşanması yaklaşan doğumu işaret etmektedir. Bunun yanında düzenli olarak sancılanma, güçlü bir şekilde tuvalete çıkma isteği, doğum suyunun gelmesi gibi belirtiler doğumun habercisidir.

Doğum 40 haftalık bir süreç olmaktadır. Genel olarak kadınlar 38. haftadan itibaren bu duruma kendilerini hazırlamalı ve her an tetikte olmalıdırlar. Bu süreçte, doğumun bu kadar yaklaştığı dönemde hamile kadınlar kesinlikle yalnız bırakılmamalıdır. Ne kadar hafta hafta doğum zamanı hesaplansa da erken doğum veya başka bir etki ile doğum zamanı değişebilmektedir.

Gebelikte beslenme nasıl olmalı?

Gebelikte sigara, alkol ve kafein gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Besin değeri yüksek gıdalar tüketilmelidir. Bunun yanında vitamin kaynaklı besinler ihmal edilmemeli. Protein, yağ ve karbonhidrat vücudun ihtiyacı olduğu kadar alınmalıdır. Düzenli şekilde su içmeye özen gösterilmelidir.