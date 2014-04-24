Gebelik boyunca balık tüketilmemeli

Gebelikte balık tüketiminin zararlı olabileceği belirlendi.



Kanadalı bilim adamlarının araştırması, bebeklerin kalıcı organik kirletici maddelerden zarar görme riskini azaltmak için anne adaylarının balıktan kaçınması gerektiğini ortaya koydu.



Toronto Üniversitesi'nden bilim adamları, gebelikten hemen önce ya da gebeliğin başında balık tüketmeyi bırakan kadınların çocuklarının bu maddeleri alma riskinin yüzde 10-15 azaldığı saptandı.



Bu maddelerden korunmak için gebelikte balık tüketiminin azaltılmasının yeterli olmayabileceğini belirten bilim adamları, kadınlara gebeliğin başından itibaren balık yememelerini tavsiye etti.



Araştırmanın sonuçları ''Environmental Health Perpectives'' dergisinde yayımlandı.



Fotolitik, kimyasal ve biyolojik bozulmaya karşı direnç göstermeleri nedeniyle doğada ayrışmadan uzun süre kalan, doğal veya insan kaynaklı organik bileşikler olan kalıcı organik kirletici maddeler (KOKlar, POPs), besin zincirinde birikiyor, hava, su, toprakla yayılabiliyor.



Yağda yüksek çözünürlüğe, suda düşük çözünürlüğe sahip KOKlar, çevreden ve besinler yoluyla (özellikle balık) insan vücuduna alınıyor, yağ dokusunda birikiyor, hormonal, bağışıklık sistemi, üreme bozuklukları ve kanser gibi pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor.