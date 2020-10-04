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04.10.2020 - 02:13 |

Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Gebelik Haftası Nasıl Hesaplanır?

Bebek bekleyen aileleri büyük bir heyecan kaplar. Eve mutluluk getirecek olan bir bebek mutluluğu da beraberinde getirir. Doğumun gerçekleşeceği tarihi büyük bir heyecan ile bekleyen anne adayları gebelik haftalarını da hesaplarlar. Aynı zamanda gebelik haftası da doğru şekilde hesaplanabilir. İşte, tüm detaylar.

Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Gebelik Haftası Nasıl Hesaplanır?
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Anne adayları doğum sürecinde bebek beklerken gebelik haftalarını da doğru şekilde hesaplayabilirler. Doğru metotlar ile birlikte gebelik haftaları da en doğru şekilde hesaplanabilir. Gebelik haftası hesaplanırken annenin son regl dönemi ele alınır.

Gebelik Haftasının Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Bebek bekleyen anne adayları gebelik haftası hesaplamaları yaparken bazı noktalara dikkat ederler. Bu kapsamda en doğru yöntemler ile birlikte bu hafta hesaplamalarını da yaparlar. Gebelik haftası hesaplamalarında bilinmesi gereken bazı detaylar vardır. Öncelikle gebeliğin süresi ile bebeğin kaç aylık olduğu bu hesaplama yöntemi ile belirlenebilir. Bu nedenle annenin son adet döneminin ilk günü ele alınır. Çünkü gebeliğin kesin tarihi bilinmeyebilir. O nedenle son adet döneminin ilk günü bebeğin kaç haftalık olduğunu belirlemede etkilidir.

En Basit Yöntem İle Gebelik Haftası Nasıl Hesaplanır?

Gebelik haftası hesaplanırken her detay ele alınır. Özellikle 4-5 haftalık gebeliklerde bebek 1 aylık olur. Gebelikte 8-9 hafta bittiğinde ise bebek 2 aylık olmuştur. Aynı zamanda 12-13 hafta bittiğinde anne karnındaki bebek de 3 aylıktır. Bunun yanı sıra 16-17 haftalık gebelikler sonucunda bebek de 4 aylık olur.

Gebelik haftası hesaplamaları yapılırken çok dikkatli davranılmalı. Bunun için 20-21 haftalık gebelik döneminde bebek 5. ayını bitirir. 24-25 haftalık gebeliklerde ise anne karnındaki bebek 6 ayı bitirir. Bunun yanı sıra 28-29. hafta itibari ile bebek 7 aylık olur. 32-33. hafta itibari ile ise doğuma az bir zaman kalır. Anne karnındaki bebek 8. ayını doldurur. Gebelikte 40 hafta bittiğinde bebek de 9 ay 10 gününü tamamlar.

Gebelik Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Gebelik yaşı doğru şekilde hesaplanabilir. Bu noktada ise son adet tarihi en önemli veri olur. Anne adayının düzenli bir adet döngüsü var ise gebelik yaşı daha net bir şekilde hesaplanır. Bunun yanı sıra ultrason ile de gebelik yaşı hesaplanabilir

 

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