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03.01.2017 - 15:05 |

Gebelikte iki kişilik beslenmeyin!

Beslenme alışkanlıkları hamilelik döneminde oldukça değişir. Ancak yıllardan beri süren ‘iki kişilik yeme’ alışkanlığı anne adaylarının uzak durması gereken bir beslenme şeklidir.

Gebelikte iki kişilik beslenmeyin!
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Hamilelikte beslenme alışkanlıklarının bebeğin sağlığını etkilediğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, “Bebeğinin daha sağlıklı olacağını düşünüp, iki kişilik beslenme gibi bir yanlış yapmamalı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek isteyen anne adayları, bebeğin zihinsel ve bedensel gelişimi için tüm besin gruplarından yeterli miktarda tüketmeli” dedi.

Gebelikte beslenme, hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı için önemli rol oynuyor. Uzmanlar anne adaylarının dengeli ve düzenli bir beslenme listesi oluşturmasını öneriyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, hamilelikte alınan besinlerin önemine dikkat çekerek, “Hamilelikte beslenme kültürel, sosyal, ekonomik ve genetik faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Anne adayı aldığı her besini bebeği ile paylaşır. Yani anne ne yerse bebeği de onu yer. Bu yüzden anne adayları beslenme listelerini faydalı ve zararlı besinlere dikkat ederek oluşturmalıdır. Bebeğinin daha sağlıklı olacağını düşünüp, iki kişilik beslenme gibi bir yanlış da yapmamalı” diye konuştu.


Bebeğin sağlıklı gelişimini tamamlaması için alınan besinlerdeki vitaminlerin hem hamilelik döneminde hem de sonrasında önemli olduğunun altını çizen Dr. Cüneyt Genç, “Anne adayları hamile olduğunu anladığı andan itibaren beslenme alışkanlığına önem vermelidir. Damak zevklerini değiştirmeden yapacakları tek şey taze, doğal ve çeşitli besinler almak ve dengeli beslenmek” dedi.


Gebelikte beslenme önerilerinin gebelik öncesi, gebelikte ve lohusalık dönemi olmak üzere üç ayrı şekilde olduğunu söyleyen Dr. Cüneyt Genç, anne adaylarına düzenli ve doğru beslenme için şunları önerdi:

Gebelikte protein ihtiyacı artıyor
“Gebelikte protein ihtiyacı normalinden 5-15 mg artar. Anne adayları proteini hayvansal veya bitkisel gıdalardan karşılayabilir.

Hayvansal gıdalar gebelik süresince faydalı olabilecek demir, çinko, vitamin B6 açısından zengindir.

Tam yağlı süt, yoğurt ve peynir fazla miktarda yağ oranı içerdiği için gebelikte fazla kilo alan kadınların bu besinleri kısıtlı miktarda almalarında fayda var. Bu yüzden hayvansal gıdalarda tavuk ve balık ise en idealidir. Bitsel gıdalarda da protein, bakla ve bezelyede yeterince bulunuyor.

Gebelikte kalsiyum desteği alınmalı
Gebeliğin 8'inci haftasında oluşmaya başlayan kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi için kalsiyumun önemi oldukça fazladır. Anne ve bebek sağlığın için ortalama alınması gereken kalsiyum ihtiyacı 1200mg’dır.

Genç yaşta gebe olan yani 25 yaşın altında anne adayı olan kadınların kemikleri hala gelişme aşamasında olduğu için günde 600 mg kalsiyum desteği almaları gerekiyor. Süt, peynir, yoğurt kalsiyumun en çok karşılanacağı süt ve süt ürünleridir.

Bunların dışında kızartılmış balık, geniş yeşil yapraklı sebzeler ve susamda da kalsiyum değerleri bulunmaktadır. Süt ürünlerinin yağ oranı açısında da zengin olduğu unutulmamalıdır.

En iyi demir kaynakları; et, balık, yeşil sebze ve baklagiller
Gebeliğinin ilk aylarında fazla bulantı ve kusma yaşayan kadınlara bulantının daha da fazla artmaması için koruyucu demir takviyesi yapılmaz. Et, tavuk, balık, bakla, bezelye ve yapraklı sebzeler bol miktarda tüketildiğinde bu besinler gebe kadınların demir ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Folik asit eksikliğine dikkat!
Folik asit eksikliği normal insanlarda kansızlığa yol açarken, gebelikte bebeklerin omurga gelişiminde aksaklıklara neden olur. Folik asit; yumurta, yapraklı sebzeler, turunçgiller, bakla ve bezelye gibi besinlerden sağlanılabilir.

Gebelikte a, b12 ve c vitamini
Çoğu meyve ve sebzeler A vitamini yönünden zengindir. Ancak fazla miktarda alındığı takdirde bebeklerde sakatlık riskini arttırır. A vitamini açısından zengin olan gıdalar; havuç, yumurta, kayısı ve ıspanak. Gebe kadınlar B12 vitamin ihtiyacını balık, süt ve süt ürünleri gibi gıdalardan karşılayabilir. C vitamini hastalıklara karşı direnci arttıracağı ve koruyucu bir görev üstleneceği için önemli bir vitamindir. Vücudun kendisi depolayamadığı için her gün yeterli miktarda alınması hem anne hem de bebek sağlığına büyük ölçüde katkı sağlar. C vitaminini takviyesi taze meyve ve sebzelerden alınabilir”

Bebekler kıtlık dönemlerinde annelerinin depolarını kullanıyor
Hamilelikte bulantı ve kusma nedeniyle istediği gibi beslenemeyen anne adaylarının durumlarını da değerlendiren Dr. Genç şunları söyledi:
“Hollanda’da bir dönem yaşanan kıtlık zamanında doğan bebeklerin araştırılmasında, sağlıklı beslenememelerine rağmen sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı.

O dönemde dünyaya gelen bebeklerde sakatlık oranı, ölüm hızı ve doğum ağırlıkları dünyanın diğer bölgeleri ile aynıydı. Bunun nedeni bebekler kıtlık döneminde sağlıklı beslenemeyen annelerinin depolarını kullanarak hayata tutunmayı başarmalarıdır. Zorlu bir hamilelik dönemi geçiren ve yeterince beslenemeyen anne adaylarının da bu duruma çok fazla üzülmemesi gerekiyor”

Vücut kütle indeksinizi kontrol altına alın
Anne adaylarının gebe kalmadan önce rahat bir gebelik süreci geçirmeleri için ilk olarak fazla kilolarından kurtulmaları gerektiğini kaydeden Dr. Cüneyt Genç, “Gebe olan bir anne adayı hem karnındaki bebeğe hem de kendine bakmakla yükümlüdür.

Bu yüzden ilk olarak anne adayları gebe kalmadan önce kendisini yenilemeli ve fazla kilolarından kurtulmalıdır. Anneye ait fazla kilolar bebeğin sağlığı için de tehdit oluşturur. Gebeliğin başlangıcından itibaren uzman doktorlar gebe kadının alması gereken minimum ve maksimum kiloları hesaplar. Hesaplamaların sonucunda düşük vücut kütle indeksine sahip gebeler düşük doğum ağırlığında bebek doğurma ihtimaline sahiptir.

Yüksek vücut kütle indeksinde daha iri 400gr ve üzeri bebek dünyaya getirir. Buna bağlı olarak sezaryen riskinde de artış olur. Obez kütle indeksine sahip gebeler de ise daha çok gebelik diabeti görülür.

Doğumu riske sokan gebelik diabeti iri bebekler doğmasına, doğum komplikasyonlarına ve riskli sezaryen doğuma sebep olur. Hem annenin hem de bebeğin hayatı riske girer” şeklinde konuştu.

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