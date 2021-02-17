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17.02.2021 - 18:50 |

Gece Terlemesi Neden Olur, Neyin Belirtisidir? İşte Gece Terlemesinin Tüm Nedenleri...

Vücutta ortaya çıkan bazı durumlar çeşitli hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle de terlemenin pek çok nedeni vardır. Yaz aylarında sıcaklıklar hızla artıyor. Artan sıcaklıklar ise aşırı terlemeye neden oluyor. Bazı durumlarda gece terlemeleri de oluyor. Gece terlemesi neden olur, neyin belirtisidir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Gece Terlemesi Neden Olur, Neyin Belirtisidir? İşte Gece Terlemesinin Tüm Nedenleri...
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Gece terlemesinin genellikle farklı nedenleri bulunmaktadır. Menopoz, hormon bozuklukları ve buna benzer nedenler ile gece terlemeleri ortaya çıkıyor. 

Gece Terlemesi Neden Olur, Neyin Belirtisidir? 

Uykuda yaşanan gece terlemeleri çok sık görülür. Yaz aylarında çok sık görülen bu terlemeler kış mevsiminde görüldüğünde de altında yatan nedenler incelenmelidir. Menopoz ve hormon bozuklukları nedeni ile gece terlemeleri ortaya çıkar. Ayrıca ilaçlar, enfeksiyonlar, kan şekeri düşüklüğü ve bazı nörolojik hastalıklar da gece terlemelerine neden olabilir.

Gece terlemeleri çoğunlukla kadınlarda menopoz belirtisi olabilir. Gece terlemeleri şeker hastalığı ve hormonal bozukluklardan da kaynaklanır. Kanser hastalığı ve çeşitli enfeksiyonların nedenleri de gece terlemeleri olarak ön plana çıkmaktadır. Gece terlemeleri genel olarak kan kanserinin semptomları arasında gösterilebilir. 

İşte Gece Terlemesinin Tüm Nedenleri

- Enfeksiyonlar: Bağışıklık sisteminin bulaşıcı organizmalara karşı tepki verme şekline göre ortaya çıkan pek çok enfeksiyon gece terlemelerine yol açar. 

- Kanser: Başta kan kanseri olmak üzere pek çok kanser de gece terlemeleri şeklinde belirti vermektedir. 

- Nörolojik Durumlar: Terlemeyi sinirler kontrol ettiği için felç ve otonom nöropati gibi durumlar gece terlemelerine yol açar. 

- Şeker Hastalığı: Diyabet hastaları kan şekerini düşmesi sonucu gece terlemeleri yaşayabilirler. İnsülin alan hastalarda gece terlemeleri daha sık görülür. 

- Hormonal Bozukluklar: Kişilerde görülen pek çok hormonal bozukluk gece terlemelerine yol açar. Tiroidlerin aşırı çalışması sonucunda da hormonal bozukluklar ortaya çıkar. 

- İlaçlar: Kan basıncını düşüren ilaçlar, antidepresanlar ve ateş düşürücüler yan etki olarak gece terlemelerine yol açar.

- Menopoz: Kadınlarda belli bir yaşın üzerinde menopoza girilmesi de gece terlemelerinin nedenleri arasında yer alır. 

Gece Terlemeleri İle İlgili Merak Edilenler

Günümüzde gece terlemesi en çok görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Gece terlemelerinin nedenleri ise farklılık gösterir. Özellikle bazı sağlık problemlerinin semptomları arasında gece terlemeleri yer almaktadır. 

Gece terlemeleri çoğu zaman tek bir nedene bağlı olarak çıkmaz. Kafeinli ürünlerin ve çayın fazla tüketimi gece terlemelerine yol açar. Ruh sağlığını iyileştirmek için kullanılan anti depresanlar da gece terlemelerinin en önemli nedenleri arasında gösterilir. Son yıllarda şeker hastalığı çok fazla görülüyor. Şeker hastalıkları ve diyabet nedeni ile gece terlemeleri görülmektedir. Vücuttaki bağışıklık sisteminin işleyişini bozan enfeksiyon hastalıkları gece terlemelerinin sebepleri arasında gösterilebilir. 

Gece Terlemelerine Yol Açan Faktörler

Gece terlemelerinin pek çok nedeni vardır. Özellikle kilo kaybı ve halsizlik ile birlikte gece terlemeleri yaşanıyor ise mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Buna göre en uygun tedavi yöntemi de belirlenir. Kadınlar ilerleyen yaşlarda menopoza girdikleri takdirde östrojen seviyesinin azalması nedeni ile gece terlemeleri ortaya çıkar. Ayrıca diyabet hastalarında gece kan şekerinin düşmesi ile birlikte terleme rahatsızlıkları ortaya çıkar. Özellikle kış mevsiminde grip tedavisinde kullanılan ilaçlar da gece terlemelerine neden olur. 

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