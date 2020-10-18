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18.10.2020 - 15:40 |

Gelin Bohçası Listesi 2020 - Gelin Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

Evliliğin bir adım öncesi olan nişan günü geldiğinde, akla ilk gelen en önemli noktalardan biri gelin bohçasıdır. Evlilik teklifi ve söz ile beraber gelinlik seçimi üzerinden devam eden aşamalar gelin bohçasına gelir. Peki, gelin bohçası listesi 2020 - Gelin bohçası içerisinde neler bulunur? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Gelin Bohçası Listesi 2020 - Gelin Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?
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Gelin bohçası her zaman gelenek ve göreneklere uygun şekilde ele alınmalı ve hazırlanmalıdır. Bir gelin adayının ihtiyacı olan her şey yer almalı ancak bunu gerçekleştirirken çok dikkatli olunmalıdır. Abartılı şeyler konmamalı ve bütçeye mutlaka sadık kalınmalıdır.

Gelin Bohçası Listesi 2020

Gelin bohçasının gerçek amacı evlenecek kişilerin ailelerinin birbirini tanımasıdır. Erkek tarafı kız tarafına ve kız tarafı da erkek tarafına bohça hazırlar. O yüzden gelin bohçası hazırlanırken farklı fikirlerden yardım alınmalı ve aynı zamanda gelin adayının da istek ve fikirleri ön planda olmalıdır. Böylece gelin bohçası listesini 2020 yılı için şu şekilde hazırlamak mümkün;

- Gelin terliği
- Ayna ve tarak setleri
- Parfüm setleri
- Gelin bornoz takımı
- Gelin pijama takımı
- Gelin gecelik takım
- Gelin fantezi ve iç çamaşırlar
- Geline özel makyaj seti

Mutlaka olması gereken ve vazgeçilmeyen ürünler bunlardır. Bunlar içerisine aynı zamanda gelin adayının istekleri doğrultusunda bazı eşyalar eklenebilir. Ayrıca hem erkek hem de kız tarafından hediyeler yine gelin bohçasının içerisine yerleştirilebilir.

Gelin Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

Gelin bohçası hazırlamak meşakkatli olması ile beraber aynı zamanda oldukça keyiflidir. Mutlaka planlı bir şekilde liste yapılmalı ve gerekli olan tüm eşyalar dikkate şekilde yerleştirilmelidir. Üstelik hem gelenek ve görenekleri uygun olmalı hem de günümüz dünyasına uyum sağlayacak eşyalar bohça içerisinde yer almalıdır. Böylece gelin adayının istekleri de gelin bohçası içerisindeki yerlerine alma şansı oluşur. Özellikle yukarıdaki eşyaların eksiksiz şekilde ve gelin adayına uygun biçimde hazırlanması büyük öneme sahiptir.

Gelin Bohçasının Önemi Nedir?

Gelin bohçası hem manevi açıdan hem de maddi olarak önemlidir. Öncelikte evlendikten sonra gelin adayının ilk zamanlarda ihtiyacı olan pek çok eşya hazır hale getirilir. Tabiri caizse cicim ayları olarak söylenebilecek ilk zamanlar herhangi bir telaşa mahal vermemek için mutlaka gerekli olan eşyalar gelin bohçası içerisine eklenmelidir.

Bunun yanı sıra ayrıca manevi anlamı da çok önemlidir. Özellikle her iki taraftaki ailenin birbirini tanıması için büyük öneme sahiptir. Aileler birbiriyle kaynaşır ve anlaşıp anlaşmayacaklarına dair ipuçları öğrenirler. Daha sıcak ve samimi bir ortam yaratılır ve böylece nişan ile beraber düğün organizasyonları çok daha rahat gerçekleşir. Tüm bunlardan dolayı gelin bohçası çok önemlidir. Kültürü yaşatmak, gelenek ve görenekleri yerine getirmek ve gelinin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı gelin bohçası her zaman eksiksiz şekilde hazır olmalıdır.

Gelin Bohçasını Kimler Hazırlar?

Genel olarak gelin bohçasına erkek tarafı hazırlar. Bu konuda erkek tarafının kadınları konuyu ele alır ve liste çıkartarak gelin bohçası içerisinde olması gerekenleri sırasıyla tamamlar. Tabii bu süreç içerisinde gelin adayının söz hakkı da bulunmaktadır. Ona ihtiyaçları ve istekleri sorularak gelin bohçası eksiksiz bir biçimde hazırlanır. Ayrıca bunu gerçekleştirirken maddi açıdan da bütçeyi aşmamak ve abartıya kaçmamak önemlidir.

 

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