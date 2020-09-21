Genç erkeklerle çıkan kadınlar daha mutlu

Bir araştırmada heteroseksüel ilişkiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için 200 kadına anket yapıldı.



Araştırmalar sonucunda, kendilerinden yaklaşık 10 yaş küçük bir erkekle ilişki içinde olan kadınların en mutlu olanlar olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, kendilerinden büyük veya kendi yaşlarına yakın olan erkeklerle çıkan kadınlara kıyasla ilişkilerine daha kararlı ve istikrarlıydılar.



Sonuçlar hakkında bir 'kural' belirtmek için yeterli veri olmamasına rağmen, araştırmacılar, kadınların daha genç erkeklerle çıkarken kendilerini daha rahat hissetmelerinin olası nedenlerini ortaya koydu. Uzmanlara göre, kadınlar bu ilişkilerde üstünlük sağlar ve eşitlik için ilişkide çok daha geniş bir yer vardır.



Araştırmacılar, yaşı büyük bir kadını sevmenin ve tatmin etmenin erkekleri de mutlu edebileceğini ve sonuçta her iki partneri de mutlu olabileceğini ekliyor.



Ayrıca bu çiftler daha iyi uyumluluğa, olgunluğa sahip ve hatta daha iyi ebeveyn olabilirler.



Siz hiç sizden daha genç biriyle hiç çıktınız mı? Partnerinizle aranızdaki yaş farkı nedir?