Gençlik iksiri kolajen saçlar için de yararlı mı?

Kolajen, vücut hücreleri tarafından üretilen, temel görevi bulunduğu dokuyu güçlendirmek ve sağlamlaştırmak olan bir protein türüdür. Dokuların sahip olduğu kolajen miktarı zamanla azalır ve dokular yıpranma belirtileri göstermeye başlar. İşte bu belirtileri, kaybettiğimiz kolajeni yerine koyarak yavaşlatmamız aslında mümkün.

Diğer dokularımız gibi yaşayan saçlarımız da hem zamanla hem de yanlış uygulamalarla sahip olduğu kolajeni gün be gün kaybeder. Oysa onların da güçlü, parlak ve sağlıklı kalmak için kolajene ihtiyacı var.

Saç tellerini besleyen kolajen, oluşan boşlukları doldurarak güçlendirir ve onarır. Bu onarım saçlardaki kırılma ve kopmaları engeller. Böylece hacmini ve parlaklığını yitiren zayıf saçlar, yeniden dolgunlaşır ve parlar.

Siz de saçınızın dolgunlaşmaya ve güçlü bir onarıma ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız, kullandığınız saç bakım ürünlerinin kolajen içermesine özen gösterin. Sülfatsız ve kolajen içeren bir bakımla, ne istediğini bilen saçlarınıza gençleştirip dolgunlaştıran bir dokunuş yapın.

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