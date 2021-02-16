Genital Bölge Neresidir? Genital Bölge Temizliği Nasıl Yapılır?

Genital bölgenin temiz olmaması, birçok farklı enfeksiyona sebep olmaktadır.

Genital Bölge Neresidir?

Kadın üreme organlarının bulunduğu alan genital bölgedir. Bu bölüm genital organlar olarak da bilinmektedir. Kişinin iç ve dış bölümünde olmak üzere farklı alanlarda konumlanmaktadır. İç genital organlar kadının bacaklarının üzerinde yer almaktadır. Leğen kemiği ve bel kemiği tarafından korunmaktadır.

Genital Bölge Temizliği Nasıl Yapılır?

Genital bölgenin iyi bir şekilde temizlenmemesi kadınlar açısından birçok problem oluşturabilmektedir. Bunlardan en bilineni ise enfeksiyon, mantar veya yoğun vajina kokusudur. Kişilerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmek için mutlaka genital bölge temizliği yapması gerekmektedir. Genital bölge temizliği için ilk tercih etmeniz yöntem ise pamuklu iç çamaşırıdır. Pamuklu iç çamaşırı terlemeyi azaltır ve hatta önler. Sentetik iç çamaşırlar, genital alanın hava almasını engellemektedir. Bununla beraber kişilerin giydikleri pantolon ve benzeri yerlerin genital bölgeyi sıkmaması gerekmektedir.

Genital Bölgeyi Kurutun

Banyo sonrasında kadınların mutlaka genital bölgesini kurtuması gerekmektedir. Bunu havlu, sıcak alanda oturarak veya fön makinesi ile yapabilirsiniz. Bu işlem kişileri mantar ve bakteri durumundan korumaktadır. Deniz sonrasında ise kişilerin mutlaka ıslak mayolarını değiştirmesi gerekmektedir.

Genital Bölge Temizliği İçin Sabun Kullanmayın!

Alkali PH içeren sabunlar genital bölge florasını bozmaktadır. Bundan dolayı mantar gibi enfeksiyonlara yol açmaktadır. Bu yüzden kişilerin genital alanlarını mutlaka su ile yıkaması gerekmektedir. Kişiler sabun kullanımı için mutlaka özel üretilen genital bölge sabunlarını tercih etmelidir.

Vajinayı Yıkamayın

Genital bölge temizliği için vajina yıkama işlemi yapmayın. Ayrıca vajina içerisini sabun ile yıkamayın. Bu genel olarak vajinayı olumsuz olarak etkilemektedir. Sabun ve benzeri ürünlerle vajina içi yıkaması vajinanın doğal yapısını bozarak enfeksiyona sebep olmaktadır.

Genital Bölge Jelleri Tercih Edin

Kişiler adet sonrası veya rutin olarak genital bölge jelleri tercih edebilirler. Bu jeller ilişki sonrasında da tercih edilebilecek bir temizlik ürünüdür. Bu temizlik ürünü tamamen vajinanın dış bölümü için geçerlidir, vajina içerisine uygulanmaz.

Tuvalet Sonrasında Mutlaka Genital Bölgeyi Kurulayın

Tuvalet sonrasında mutlaka, tuvalet yaptığınız bölgeyi yıkayın. Sonrasında ise iyi bir şekilde kurulayın. Kurulama işlemi her zaman önden, arkaya doğru uygulanmaktadır. Kurulama yapacağınız tuvalet kağıdının beyaz ve kokusuz olması gerekmektedir.