Genital Siğil Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Vajinada Siğil Neden Olur? Tedavi Yöntemleri...

Genital siğil aynı zamanda bir cilt lezyonu olarak da bilinir. Human papilla virüsünün neden olduğu bu hastalık, her ne kadar cinsel yolla daha çok bulaşsa bile hamam ya da ıslak havlu üzerinden de bulaşabiliyor. Bu konuda birtakım önlemler almak ve tedavi yöntemleri uygulamak önemli oranda etki sağlar.



Genital Siğil Nasıl Geçer?



Özellikle kadınların yaygın olarak yaşadığı bu rahatsızlık konusunda genital siğil nasıl geçer sorusunun cevabı yaygın olarak araştırılıyor. Tıbbi açıdan ele alındığında farklı yöntemler bu hastalığın tedavisi noktasında öne çıkmaktadır.



- Siğillere fiziksel veya kimyasal açıdan zarar vermek.

- İmmünolojik ajanları kullanmak suretiyle müdahale gerçekleştirmek.

- Daha büyük genital sorunlar karşısında lezyon cerrahi uygulaması ele almak.



Bu yöntemler genel olarak yapılan tetkik ve teşhisler ile beraber uzman doktor kontrolü altında gerçekleşir. Aslına bakılırsa her üç uygulama da aynı etkiyi ve aynı güce sahiptir. Hangi uygulamanın hastalık için kullanılacağı ise uzman doktor kararına göre ele alınır.



Genital Siğil İçin Ne İyi Gelir?



Genital siğil problemine çözüm üretebilmek için birçok farklı yöntem ön plana çıkar. Bu yöntemler özellikle tıbbi açıdan ele alınır ve teknolojik cihazlar kullanmak suretiyle gerçekleşir.



- Lazerle genital siğil tedavisi

- Genital siğil yakma yöntemi

- Genital siğil dondurma yöntemi

- Genital siğil kremleri



Genel olarak bu yöntemler hastalığın geldiği derece ve noktaya bağlı olarak uzman doktor kontrolü altında ele alınır.



Vajinada Siğil Neden Olur?



Genital siğillerin sebebi çoğunlukla bir virüs kaynaklı olarak öne çıkar. Özellikle HPV çift zincirli bir DNA dizilimi üzerinden virüs olarak da bilinmektedir. Vücuda girdikten sonra kuluçka süresi yaklaşık olarak 2 ay içerisinde tamamlanır. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde dikensi siğiller bölgede kendini göstermeye başlar. Her ne kadar genital siğiller kanser etkisi yaratması bile, kanseri oluşturacak birtakım unsurları teşvik edici bir yapı oluşturur.



Genital Siğil Tedavi Yöntemleri



Teknolojik sistemler ve günümüz yöntemleri ışığı altında genital siğil tedavisi birçok farklı seçenek üzerinden ele alınır. Çok kesin bir bilgi olmasa bile son dönemlerde genital siğil tedavisi için bitkisel yöntemler de yine ön plana çıkıyor.