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16.01.2021 - 17:27 |

Geniz Akıntısı Neden Olur? Geniz Akıntısına Karşı Çözüm Önerileri...

İnsanların vücudu yaklaşık olarak günde 1 veya 2 litre aralığında mukus üretmektedir. Mukus ağız, boğaz, geniz, burun, mide gibi bölgelerin nemli kalmasını sağlamaktadır. Fakat vücutta mukusun gereğinden fazla üretilmesi halinde kişilerde geniz akıntısına sebep olmaktadır. Peki geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısında çözüm önerileri nelerdir? Sizlere geniz akıntısının nasıl geçeceği hakkında bilgileri detaylıca derledik.

Geniz Akıntısı Neden Olur? Geniz Akıntısına Karşı Çözüm Önerileri...
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Mukus vücutta normal görevini yaptığı zaman boğazdan zararsız bir şekilde geriye doğru akar. Bu süreç ile mukus bünyenin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Eğer vücutta mukus fazla üretiliyor ise geniz akıntısına neden olur.

Geniz Akıntısı Neden Olur?

Geniz akıntısında genel olarak herhangi bir tehlikeli olmasa da kişilerin yaşam standartlarını oldukça düşürmektedir. Bu nedenle geniz akıntısına nelerin iyi geldiği ve nelerin neden olduğu en çok araştırılan konulardan birisi olmuştur. Geniz akıntısının nedenleri şu şekildedir:

- Grip veya nezle
- Gebelik
- Sinüs enfeksiyonu veya sinüzit iltihabı
- Alerjik durumlar
- Havalardaki anı soğukluk ve sıcaklık değişimi veya kuruluk
- Buruna sıkışmış bir nesne
- Bazı doğum kontrol hapları
- Tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçlar
- Septum deviasyonu
- Mukus oluşumunu olumsuz etkileyecek bazı besinlerin çok sık tüketilmesi
- Bazı temizlik ürünleri veya tahriş edici kimyasal ürünler
- Reflü hastalığı

Geniz Akıntısının Belirtileri Nelerdir?

Geniz akıntısının en büyük belirtisi sürekli boğazı temizleme hissi uyandırmasıdır. B rahatsızlık verici his geniz akıntısının en belirgin belirtilerinden olmaktadır. Geniz akıntısının ilerleyen dönemlerinde ise su içmek veya yemek yemek gibi basit işlemlerde daha ağrı ve acı verici hale gelir.

Kişilerde geniz akıntısının görülmesi durumunda genellikle geceleri boğulma hissi yaşanır. Bunun ile birlikte öksürmeye yol açmaktadır. Alerjik veya sinüzitten kaynaklı geniz akıntıları ise kulaklara, boğaza ve bademciye ciddi derecede zararlar verebilir. B da kişilerde ciddi ağrılara sebep olabilir.

Geniz Akıntısına Karşı Çözüm Önerileri

Geniz akıntısının geçmesi için evde başvurulacak pek çok çözüm önerisi bulunmaktadır. Uygulanacak bazı yöntemler ile geniz akıntısının geçmesi ise mümkündür. Uygulanacak yöntemler şunlardır:

- Tuzlu su ile burun temizlenmesi
- Günde en az 10 bardak su tüketmek
- Zencefil çayı içmek
- Üzüm suyu içmek
- Taze bal ve limon karışımı tüketmek
- Buruna yakın bölgeye nane yağı uygulamasında bulunmak
- Sıcak çorba içmek
- Günlük olarak tüketilen suya az miktarda elma sirkesi katmak

Geniz Akıntısı Tanısı Nasıl Konulur?

Geniz akıntısının tanısı uzman bir doktor tarafından konulur. Bunun için yapılan muayene oldukça basittir. Doktor akıntıya neden olabilecek belirtilerin hastada görülüp görülmediğine ilişkin sorular sorar. Ayrıca doktor tarafından burun ve boğaz incelenir. Görülen semptomlar ile birlikte teşhis konulur.

Tespitin muayene ile yapılmaması durumunda saman nezlesi gibi alerjilerin tespiti için alerji testi uygulanır. Bu test kişilerin derisinden yapılan prick testi ile kan testlerini içermektedir. Bunlar dışında göğüs röntgeni, akciğer fonksiyonu testleri gibi testlerle de teşhis konulabilmektedir.

Geniz Akıntısının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Geniz akıntısının geçmesi için birden fazla yöntem uygulanır. Özellikle kişilerin evlerde kendi hazırlayabilecekleri tuzlu burun spreyleri ile burun içleri nemlendirilebilir ve semptomlar bu şekilde azaltılabilir. Bunun dışında çay, tavuk suyu gibi ılık ve sıcak içecekler de mukusu inceltmektedir.

Geniz akıntısının geçmesi için yapılacak en önemli nokta bol su tüketmektir. Bol su içmek mukusu inceltir ve geniz akıntısının geçmesine yardımcı olur. Fakat hastalığın 10 günden fazla sürmesi durumunda mutlaka bir doktorsa başvurulması gerekir. Doktorlar yapılacak muayeneler ile gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

 

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