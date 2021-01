Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Geniz Akıntısı İçin Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Geniz akıntısı özellikle mevsim geçişlerinde çok fazla yaşanır. İnsanların yaşamlarını etkileyen geniz akıntısı çoğunlukla mukus üretiminden de kaynaklanmaktadır.

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Özellikle kış mevsiminde gerçekleşen geniz akıntısı nedeni ile burun ve sinüslerde tıkanma yaşanıyor. Sağlıklı nefes almak için geniz akıntısını iyileştirecek yöntemler kullanılmalıdır. Hassas bir yapısı olan kişiler çevresel faktörler nedeni ile hasta olabilirler. Çeşitli hastalıklar sonucu ise geniz akıntısı da yaşanabilir. Bazı zamanlarda çoğu kişide görülen geniş akıntısı için bitkisel tedavi yöntemleri kullanılabilir.

Boğazda balgam varmış hissi ile oluşan geniz akıntısı özellikle gece yatarken büyük bir rahatsızlık verir. Geniz akıntısını durdurmak için bol bol sıcak içecek tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda sarımsak tüketerek de geniz akıntısı durdurulabilir. Geniz akıntısının oluşması ile birlikte bol bol limon suyu da tüketilmelidir. Limon suyu ile gargara yapıldığı takdirde sinüsler de hızla açılabilir. Limon suyunun taze sıkılması da son derece önemlidir. Kış mevsiminde geniz akıntısı yaşayan kişilerin C vitamini tüketimlerine çok dikkat etmeleri gerekir.

Geniz Akıntısı İçin Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Özellikle kışın ortaya çıkan geniz akıntısı her mevsim ortaya çıkabilir. Özellikle kışın ortaya çıkan geniz akıntısı nedeni ile daha yorucu ve stresli bir dönem geçer. Bu mevsimde bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol C vitamini tüketilmesi gerekir. Ayrıca C vitamini mikrop ve bakteri atılımını da kolaylaştıracaktır.

Portakal suyu içmek geniz akıntısı için doğal yöntemlerden bir tanesidir. Bir bardak suyun içerisine bir miktar elma sirkesi damlatıldığı takdirde geniz akıntısı da temizlenmiş olur. Özellikle kış mevsiminde geniz akıntısı yaşayan kişilerin bol bol C vitamini tüketmeleri gerekir. Vitamin deposu olan ananas geniz akıntısını da anında durdurur. Ananas suyu tüketilirken mutlaka doğal ve katkısız olanı tercih edilmelidir. Geniz akıntısına iyi gelen bir diğer bitkisel takviye de nane yağı olarak bilinmektedir.

Bir damla nane yağı bir bardak suyun içine konularak içilir. Geniz akıntısı olan kişiler uyudukları odada nane yağı bulundurursa rahat bir şekilde uyuyabilirler. Çoğu kişi geniz akıntısına ne iyi gelir diye merak ediyor. Lavanta yağı da geniz akıntısına iyi gelen ürünler arasındadır. Lavanta yağı su ile karıştırılıp buharı solunmalıdır. Bu şekilde geniz akıntısı rahat bir şekilde giderilir.

Geniz Akıntısı Nedenleri Nelerdir?

Geniz akıntısının pek çok farklı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle gebelik döneminde geniz akıntısı çok fazla görülmektedir. Bunun yanı sıra aşırı baharatlı yiyecek tüketilmesi ve sigara kullanımı da geniz akıntısı nedenleri arasında sayılır.

Doğum kontrol hapları ve tansiyon ilaçları genel olarak geniz akıntısının en etkili nedenlerinden bir tanesidir. Bazı kişilerde KOAH gibi çeşitli kronik sorunlar da geniz akıntısına neden olmaktadır. Ayrıca burun içinde sıkışan nesneler de çoğu zaman geniz akıntısına neden olur. Ev temizliğinde kullanılan temizlik ürünleri, parfüm ve çevredeki dumanlar da geniz akıntısına neden olabilir. Mevsim geçişlerinde sıcaklık ve nem değişiklikleri burun ve boğazdaki mukusun kalınlığında değişiklikler yaratır. Böylece geniz akıntısı da olur. Geniz akıntısı için tuzlu burun spreyleri de kullanılır. Bu tuzlu burun spreyleri burnun içini nemlendirerek semptomları da azaltır.

Bu süreçte özellikle çay, tavuk suyu ve sıcak içecekler tüketilmelidir. Bunun yanı sıra bol bol su tüketmek de geniz akıntısına etkili çözümler arasında yer alır. Geniz akıntılarının 10 günden daha fazla olması halinde mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Sinüzit ve rinit gibi hastalıklar nedeni ile geniz akıntısı olabilir. Sinüzit nedeniyle oluşan geniz akıntıları çeşitli ilaç ve bitkisel takviyeler ile rahatlıkla giderilebilir.