Geniz yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boğaz yanması kaç gün sürer?

Başta üst solunum yolları ve gribal enfeksiyon olmak üzere ayrıca birçok farklı hastalıktan dolayı boğaz yanması ortaya çıkabilmektedir. Gıcık yapması ve rahatsız edici bir durum ortaya çıkarması nedeniyle, birçok kişi hızlı şekilde bu sorundan kurtulmak ister. Bu konuda ele alınabilecek belli başlı bazı yöntemler bulunuyor.



Geniz Yanmasına Ne İyi Gelir?



Geniz yanması genel olarak hastalığa bağlı olarak tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklardan biridir. Örneğin bakteri kaynaklı meydana gelen sorunlarda antibiyotik tedavisi ön plana çıkar. Ayrıca çevresel faktörler ve viral enfeksiyonlar söz konusu olduğunda, belli başlı bazı doğal tedavi yöntemleri değerlendirilmektedir.



- Tuzlu su ile gargara yapmak

- Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durmak

- Çok acı ve baharatlı yiyecekleri tüketmemek

- Zencefil ve ıhlamur ile beraber papatya ya da nane gibi bitki çaylarını tüketmek



Bu yöntemler geniz bölgesinde meydana gelen yangının etkisini önemli oranda azaltır. Tabii bu etkilerin tamamen geçebilmesi için mutlaka uzman bir doktor kontrolü altında, tetkik ve teşhis ile tedavi yöntemlerinin ele alınması çok önemlidir.



Geniz Yanması Nasıl Geçer?



Geniz yanmasını tedavi edebilmek için öncelikle ne tür bir sorun olduğunu anlamak gerekir. Bu konuda genel olarak bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyonlar ön plana çıkar. O yüzden öncelikle antibiyotik ve penisilin tedavisi bu konuda oldukça etkilidir. Özellikle söz konusu kronik rahatsızlıkları olduğu zaman, uzman doktor kontrolü altında bu tedavi yöntemleri ele alınır.



Diğer taraftan viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler ya da beslenme alışkanlıklarından ötürü meydana gelen rahatsızlıklar için ise doğal tedavi yöntemleri ele alınır. Bu konuda birçok kişi geniz yanmasına ne iyi gelir diye merak etmekle de özellikle doğal yöntemleri incelemektedir. Tabii bunların dışında sigarayı azaltmak, çok sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durmak ya da acı, baharatlı yiyecekler tüketmek oldukça önemlidir.



Boğaz Yanması Nedenleri Nelerdir?



Günlük yaşantıyı önemli oranda sekteye uğratan ve geniz bölgesinde rahatsızlık yaratan boğaz yanması birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir:



- Bademcik iltihabı

- Grip ve soğuk algınlığı

- Faranjit

- Zatürre

- Larenjit

- Bronşit

- Gastroözefageal reflü

- Sinüzit

- Özofajit

- Birtakım alerjik reaksiyonlar