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26.03.2020 - 02:37 |

Gfr Nedir? Gfr Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Böbrek hastalıklarının teşhisi için GFR büyük önem taşıyan testlerden biridir. GFR testi ile laboratuvar ortamında böbrek sorunları titizilikle teşhis edilmektedir. GFR düşüklüğü ve yüksekliği ayrı ayrı riskler taşımaktadır. Test sonucunun takriben belli aralıkta seyretmesi gerekmektedir. GFR nedir? Ne gibi problemlerin teşhisini ve tanısını kolaylaştırmaktadır, işte detaylar.

Gfr Nedir? Gfr Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

GFR bir diğer adıyla eGFR, böbreklerin çalışırken gösterdikleri fonksiyonları ve hastalıkları teşhis eden bir testtir. Önemli bulguları keşfetmeye yaradığı bilinen bir gerçektir. Testle yalnızca hastalıklar teşhis edilmez.

GFR Nedir?
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Böbreklerle ilgili herhangi bir şikayetle doktora gidildiğinde yapılan olası teste GFR adı verilmektedir. Doktorun herhangi bir durumda böbrek hastalıklarıyla ilgili şüphesi olduğu taktirde yine bu test yapılmaktadır. GFR testi ile çeşitli bulgular elde edilmektedir. Böbrek hastalığının kesin teşhisi, derecesi ve durumu bu test sayesinde ortaya çıkarılmaktadır.

GFR testi yalnızca böbrek hastalığı olanlar için yapılmamaktadır. Herhangi bir zamanda böbrek nakli gerçekleştirilmiş olanlar için uygulanmaktadır. Yeni böbreğin vücutla uyumunun sağlanıp sağlanmadığı test sayesinde ortaya çıkarılmaktadır.

GFR Kaç Olmalı?

GFR testi, belli aralıklarla yapılabilen bir tür böbrek testidir. Bu test sonucunun değerlerinin minimum ve maksimum dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Kandaki mevcut kreatinin seviyesi GFR sonucunu temsil etmektedir. Bu sebeple GFR testi bir tür kan testidir. Bu kreatinin değer sonucu böbrek hastalıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu seviye ise yaşa, cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Bu durumlar göz önüne alındığında normal bir GFR seviyesi 90-120 aralığındadır.

Kreaitinin normal değerleri erkekte, 0.6-1.3 mg/dL aralığındadır. Kadında ise bu değer, 0.5-1.2 mg/dL aralığına düşer. Gebelik durumunda ise 0.4-0.8 aralığındadır.

GFR Yüksekliği

GFR yüksekliği, aynı zamanda kanda bulunan kreatinin yüksekliğiyle doğru orantıya sahiptir. GFR yüksekliğinin sebepleri:
- İdrar yolları tıkanıklığına bağlı olarak kirli maddelerin dışarı atılamaması
- Nefronların iltihaplanması
- Böbrek yetmezliği
- Bakterilere bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar
- Kan akımının azalması

GFR Düşüklüğü

GFR düşüklüğü kanda kreatinin düşüklüğü ile doğru orantılıdır. Nedenleri:
- Kaslarda zayıflık, ağrı ve halsizlik
- Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan kreatinin eksikliği
- Aşırı su kaybetme

Kreaitinin düşüklüğü ve yüksekliği altında yatan nedenler dikkate alınarak test edilmektedir. Bu test sonuçlarına bağlı olarak tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Kreaitinin seviyesinin istenen düzeyde olması birçok hastalığa bağlıdır. O hastalıkla ilgili tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra doğrudan etki edilmektedir. Tedavi altında yatan sebeplere bağlı olarak ilaçla ya da cerrahi müdahaleyle gerçekleşmektedir.

 

 

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