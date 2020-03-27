Ggt Nedir? Ggt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

GGT, Vücut içerisinde taşıyıcı molekül şeklinde işlev görür. Vücut içerisindeki başka molekülleri hareket ettirmeye destek olur. Karaciğer ilaçları ve başka toksinleri metabolize etmesinde mühim bir rol oynamaktadır. GGT, karaciğere yoğunlaşmaktadır ancak aynı şekilde; pankreas, safra kesesi, dalak ve böbreklerde de yer alır. Karaciğer hasarı olduğu zaman GGT kan seviyesi genel olarak yüksektir. Bu test, karaciğer hasarı olasılığı bulunuyorsa, karaciğer enzimlerini ölçen başka testleri ile beraber yapılır.



GGT Nedir?



GGT testi, kişilerin karaciğerinde herhangi hasarın olup olmadığını anlamak adına yapılan bir testtir. Insan karaciğeri vücutta proteinler üretmek ve zehirleri filtrelemek adına oldukça mühimdir. Bunun dışında vücudun yağlanmasına destek olan bir madde olan safrayı da üretmektedir. Bu şekilde yapılamadığı zaman kimi belirtiler ortaya çıkar. Bu testin yaptırılması için 8 saat boyunca haricinde hiçbir şey yenmemesi gerekir.



GGT Kaç Olmalı?



GGT’nin normal değerleri; yetişkin kadınlarda 0 – 45 UL, yetişkin erkeklerde 0 – 65 U / L, 45 yaşından küçük kadınlar adına yüksek GGT değerleri GGT> 27 U / L, 45 yaş üzerindeki erkekler adına yüksek değerler GGT> 38 U / L şeklindedir.



GGT Yüksekliği Nedenleri



GGT testi yapılmadan bir gün önce alınan az miktarda alkol dahi GGT değerlerini arttırabilmektedir. Böyle bir durumda test neticeleri sağlıklı bir bilgi vermez. Bunun yanı sıra GGT değerindeki yükseliş, çok olmayan hastalarda herhangi sağlık problemine yol açmaz. GGT yüksekliği nedenleri aşağıdaki belirtilere bağlı olarak ortaya çıkabilir;

Mide bulantısı,

Enerji eksilmesi,

Kusma,

Açık renkli dışkı,

Ciltte ortaya çıkan yaralar,

Normalden çok idrarda kan,

Tende sararma,

Tende kaşıntı,

Karın ağrısı,

İştah azalması,

Karında şişlik.



GGT Düşüklüğü Nedenleri



GGT düşmesi bir probleme ya da herhangi bir sağlık problemine işaret etmeyebilir. Yemeklerden hemen sonra miktarı GGT düşebilir. Bunun yanı sıra kahve tüketimi çok olan insanlarda GGT değerinde düşüşler gözlemlenir. Bunun yanı sıra aşağıdaki belirtiler GGT düşmesine işaret ediyor olabilir;



Karaciğere kan akışının olmaması,

Diyabet,

Çok fazla alkol tüketimi,

Kronik hepatit,

Kalp yetmezliği,

Karaciğer yağlanması,

Karaciğer tümörü,

Siroz ya da hasarlı karaciğer,

Panreatit,

Bazı ilaçların çok kullanılması.