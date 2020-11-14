Ginseng Faydaları Nelerdir? Ginseng Çayı Neye İyi Gelir?

Ginseng Doğu Asya'nın dağlarında yetişen ve çok yıllık bir bitkidir. Şifalı bitkiler arasında bulunan ginsengin duygusal stres, yaralanma, rahatsızlıklardan zarar gören, fiziksel yorgunluk ve bitkinlik yaşayan bireylerde sinir sistemini onardığı düşünülmekte. Ayrıca pahalı olan bu bitkinin kökleri sayesinde şifa özelliği bulunmaktadır. Ginseng İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller kan şekerini dengeler.



Ginseng Nedir?



Çin alternatif tıbbında onlarca yıldır kullanılan Ginsengin Asya, Amerikan ve Sibirya’da yetişen değişik çeşitleri vardır. Fakat ginsengin en çok kullanılan türleri Asya ve Amerikan türleridir. Bu iki tür ginseng içeriğindeki aktif maddeler, yoğunluk ve bedene etkilerine göre değişik amaçlarla tüketilebilir. Kurutulan köklerinin insan vücuduna benzetilmesinden dolayı adamkökü de denilmektedir.



Etli köklere sahip bu kısa bitki, ne kadar büyüdüğüyle bağlantılı olarak taze, beyaz veya kırmızı ginseng şeklinde sınıflandırılır. Bu yüzden hasat edilme zamanları farklıdır. Taze ginseng 4 seneden önce, beyazı 4-6 sene arasında ve kırmızı ginseng ise 6 senede hasat edilir.



Ginseng gintonin ve ginsenosidler olmak üzere iki mühim bileşik içerir. Bu bileşiklerin tıbbi yararlarıyla ilgili çok fazla araştırma yapılmıştır. Asya ve Amerikan ginseng türlerinde farklı oranlarda ginsenosid bileşiği bulunur. Öte yandan vücut üzerindeki etkilerinde de farklılık vardır. Amerikan ginsengi bedeni rahatlatırken Asya ginsenginin ise daha çok canlandırıcı bir etkisi bulunur.



Ginseng Faydaları Nelerdir?

Güçlü bir anti-inflamatuar ve antioksidandır; Yapılan araştırmalarda, bilhassa Kore kırmızı ginsenginin yangıyı azalttığı, hücrelerdeki antioksidan kapasitesini artırdığı ve egzama rahatsızlıklarında cilt yenilenmesine destek olduğu gözlenmiştir. Öte yandan oksidatif strese karşı da koruyucu özelliği olan ginseng, sinir yangısını azaltabilir ve omurilik yaralanmalarında motor işlevin iyileşmesini hızlandırabilir.

Bilişsel Fonksiyonları Kuvvetlendirir; Yapılan araştırmalar hala çok yeterli olmasa da ginseng içerisindeki antioksidanların beyinde serbest radikallerin ve plak birikmesine engel olduğu tahmin edilmektedir. Böylece Alzheimer, demans ve diğer bilişsel bozukluklar engellenebilir.

Kanserle Savaşır; Kanser tedavisi gören hastaları üzerinde gerçekleştirilen bazı çalışmalarda ginsengin hastaların bağışıklık işlevlerini önemli oranda iyileştirdiği ve belirtileri azalttığı gözlenmiştir. Öte yandan bitkinin ekstraktı, aşıların grip vb. rahatsızlıklara karşı koruyuculuğu da arttırır. Fakat sağlıklı bireylerin bağışıklık sistemleri üzerinde etkisini gösteren yeterli bilimsel çalışma henüz yoktur.

Yorgunluğu Engeller ve Enerjiyi Artırır; Ginseng içeriğinde bulunan oligopeptitler ve polisakaritler sayesinde oksidatif hasar azaltılarak hücrelerde enerji üretimi artırılır. Böylelikle ginseng yorgunluğu azaltmaya destek olur.

Kansere Karşı Koruma Sağlar; Bitkideki ginsenosidler yangıyı azaltarak antioksidan koruması sağlar. Yapılan bazı araştırmalara göre ginseng tüketen kişilerin bilhassa dudak, ağız, yemek borusu, mide, kolon, akciğer ve karaciğer kanserlerine yakalanma riski azalmaktadır.

Kan Şekerini Düşürür; Bitki içeriğinde olan ginsenosidler sayesinde kan şekerinin kontrolüne destek olur. Bilhassa fermente edilmiş kırmızı şekli, pankreas doku fonksiyonunu iyileştirir. Öte yandan insülin üretimini ve hücrelere kan şekeri alımını artırır.



Ginseng Çayı Neye İyi Gelir?

Fiziksel zindelik sağlayarak stresi azaltır.

Ginseng içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller vücutta birikmiş olan toksin maddelerin ve ödemin vücuttan atılmasına destek olur.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren antioksidanlar bulundurur.

Kan basıncının ve şekerinin dengelenmesi konusuna iyi gelir.

Beyin işlevlerinin gelişimine iyi gelir.

Kadınların adet dönemlerindeki ağrıların azaltılmasına ve menopoz döneminde yaşanacak olan sıkıntıların giderilmesine yardımcı olur.